Presentazione a Roma del libro di Angelo Sollazzo: tutti i dettagli

Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Venerdì 30 maggio 2025 alle 14.30 l’Aula Magna dell’Università Internazionale UNINT di Roma, in via delle Sette Chiese 139, farà da cornice alla presentazione del libro “C’ero anch’io, una vita intera per un solo ideale”, opera che ripercorre mezzo secolo di impegno civile e politico in Italia.

Un racconto tra memoria e speranza

Angelo Sollazzo, molisano di nascita e figura di primo piano nella storia del Partito Socialista Italiano, narra nel suo testo la passione di un giovane di sedici anni che affonda le radici nella ricostruzione postbellica e raggiunge i vertici della Prima Repubblica. Il dramma di Tangentopoli emerge come spartiacque: da un lato la disillusione per la crisi dei partiti storici, dall’altro la determinazione a non abbandonare il sogno democratico.

Dalla politica alla tutela degli italiani nel mondo

La fondazione della Confederazione degli Italiani nel Mondo è descritta come l’intuizione che ha permesso di mantenere vivo il legame tra la madrepatria e i suoi cittadini lontani. Sollazzo, oggi presidente emerito della CIM, racconta come il progetto sia cresciuto negli anni con l’obiettivo di difendere diritti e identità degli oltre cinque milioni di connazionali che vivono all’estero, offrendo loro un punto di riferimento concreto.

Un evento di prestigio con ospiti d’eccezione

La presentazione unirà ricordi di un’intera vita a riflessioni sul futuro del Paese, grazie ai contributi dei protagonisti di quell’epoca. L’onorevole Rino Formica, al fianco di Carmelo Conte e Claudio Signorile, dialogherà con Giorgio Benvenuto e Fabio Porta sotto la moderazione del professor Antonio D’Ambrosio. Sarà un’occasione unica per rinnovare il dibattito sulla dialettica politica, ricollegandosi alla storia senza rinunciare a una visione proiettata verso nuove prospettive.

In una cornice accademica, “C’ero anch’io” si presenta come un’opera che unisce il calore della testimonianza personale alla forza delle idee, offrendo una chiave di lettura originale sulla politica italiana dal secondo dopoguerra a oggi e sul ruolo degli italiani nel mondo.