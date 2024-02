Presentazione libro di Amato al Tribunale di Milano: il Garante la definisce “imbarazzante”

Presentazione del libro di Giuliano Amato al Palazzo di Giustizia di Milano

Martedì pomeriggio alle 16 si terrà al Palazzo di Giustizia di Milano la presentazione del libro scritto dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, intitolato ‘Storie di diritti e di democrazia. La corte costituzionale nella società’. L’evento vedrà la partecipazione della giornalista Donatella Stasio. La notizia è stata riportata dal garante milanese dei diritti dei detenuti Francesco Maisto, dopo che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) aveva cancellato l’evento inizialmente programmato per il 6 febbraio nel carcere di San Vittore.

Cancellazione dell’evento nel carcere di San Vittore

Gli organizzatori dell’evento hanno riferito di aver ricevuto in modo informale una serie di motivazioni per la cancellazione dell’evento nel carcere di San Vittore. Secondo quanto riportato dagli stessi organizzatori, “a 24 ore dall’evento ci hanno detto che questo non rientrava e non era previsto nei programmi di formazione già approvati”. Inoltre, è stato sottolineato che non era stato fornito un preavviso adeguato e che la cancellazione non era definitiva, ma richiedeva una riformulazione della richiesta per l’evento.

Reazioni al rifiuto del Dap

Il garante dei diritti dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, ha espresso “meraviglia e imbarazzo” per la decisione di non concedere l’autorizzazione alla presentazione del libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio nel carcere di San Vittore. Maisto ha dichiarato di non conoscere le motivazioni ufficiali di questa decisione e ha chiesto al Dap di fornire spiegazioni. Ha inoltre sottolineato che il libro del presidente Amato rappresenta la continuazione ideale del progetto formativo per i detenuti denominato ‘Costituzione Viva’, nato a seguito del ‘Viaggio della Corte nelle carceri’. Il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd, ha annunciato che chiederà al ministro Carlo Nordio spiegazioni sulla decisione del Dap e ha definito la scelta preoccupante.

Il ministro Nordio, informato della vicenda, ha dichiarato di essere lieto dell’importante occasione rappresentata dalla presentazione del libro e spera di potervi partecipare. Ha spiegato che il rinvio dell’evento è dovuto esclusivamente a difficoltà organizzative, in quanto la presenza di personalità qualificate richiede un adeguato potenziamento degli interventi che deve essere programmato.

