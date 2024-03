Preside Riccardo Agresti: Fiducia negli Ispettori e Ricorso alla Giustizia

Preside Riccardo Agresti esprime fiducia negli ispettori

Il noto preside dell’istituto di Ladispoli, Riccardo Agresti, ha annunciato di essere pronto a ricorrere al giudice del lavoro per difendere la propria posizione. Confermando la propria fiducia negli ispettori che stanno indagando sulla questione, Agresti si dice convinto che verrà fatta luce sulla verità.

La difesa del preside di fronte alle accuse

In risposta alle accuse ricevute, Agresti ha dichiarato che in caso di denuncia penale sarà il suo avvocato a tutelarlo. Tuttavia, se si tratta di un procedimento scolastico, il preside esprime il sospetto che ci sia qualcuno che mira a rimuoverlo dalla scuola. La situazione in corso è descritta dal preside come un’accusa strana e esagerata.

Accuse di reato penale e comunicazioni riservate

Agresti ha sottolineato la riservatezza della comunicazione riguardante la sua sospensione, evidenziando che è stata resa pubblica nonostante nessuna delle scuole fosse aperta per ricevere la comunicazione. In merito all’accusa di non aver rispettato una decisione del Tar, il preside ribadisce di non essere stato al corrente della situazione, in quanto la decisione era stata presa dopo la chiusura della scuola. Agresti fa notare che la comunicazione è stata ricevuta solo dopo l’orario di ingresso degli studenti, suscitando perplessità sulla tempistica delle azioni intraprese.

Conclusione

In un contesto di pressioni e indagini, il preside Agresti si prepara a difendere la propria posizione con l’aiuto della legge e della giustizia. La sua fiducia negli ispettori e nella trasparenza rivela la determinazione a far luce sulla verità e a difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti.