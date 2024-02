Presidente Eurispes: Spesa nazionale ridotta dal 5,5% al 4% in 25 anni

Rapporto Eurispes: La situazione della scuola e dell’università in Italia

Il presidente di Eurispes, Gian Maria Fara, ha presentato il secondo Rapporto sulla scuola e l’università, evidenziando le questioni ancora irrisolte nel sistema educativo italiano. Fara ha sottolineato che molte riforme e progetti di cambiamento sono stati accantonati o rimasti incompiuti nel corso degli anni, suscitando la delusione degli insegnanti, che rappresentano un indicatore fondamentale del sistema educativo nel Paese. Si chiede se esista una visione comune del sistema dell’istruzione in Italia.

Il presidente di Eurispes ha evidenziato come negli ultimi vent’anni siano state smontate molte riforme della scuola, sopravvissute solo per brevi periodi dopo la caduta dei governi che le avevano promosse. Fara ha sottolineato che, dopo l’esperienza dell’emergenza sanitaria, è lecito attendersi nuove soluzioni e novità nel settore dell’istruzione, come l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la didattica. Tuttavia, ci sono molte altre questioni urgenti da affrontare, che potrebbero essere definite “vertenze di prospettiva”.

Fara ha sollevato anche il problema della priorità data alla scuola nell’agenda nazionale, considerando che la spesa nazionale per l’istruzione è diminuita dal 5,5% al 4% negli ultimi 25 anni. Questo è un paradosso, considerando che la scuola viene spesso definita una priorità per il Paese. Il presidente di Eurispes ha concluso esprimendo fiducia nell’utilizzo efficace dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’opportunità per l’Italia di migliorare il settore dell’istruzione e garantire un futuro migliore per il Paese.

Le parole del direttore dell’Osservatorio dell’Eurispes sulle Politiche educative, Mario Caligiuri, hanno sottolineato l’importanza dell’educazione come settore decisivo per il progresso e l’innovazione nella società della conoscenza. Caligiuri ha evidenziato come spesso i Parlamenti si occupino più di economia che di educazione, nonostante l’educazione sia fondamentale per il futuro del Paese. Ha sottolineato la necessità di riforme strutturali che anticipino le trasformazioni epocali in atto, come il confronto con l’Intelligenza Artificiale e la coesistenza di tre mondi: fisico, virtuale e ibridato tra uomo e macchina.

Il Rapporto dell’Eurispes rappresenta un’occasione per porre al centro del dibattito politico e culturale il tema dell’educazione, fondamentale per la democrazia, l’economia e la qualità della vita. Gli indicatori dell’istruzione in Italia, tra cui la povertà educativa, preannunciano un futuro difficile, soprattutto nel Sud del Paese dove la qualità dell’istruzione è più debole. Scuole e università sembrano essere più degli ammortizzatori sociali che dei luoghi in cui si costruisce il futuro e si riducono le disuguaglianze. È quindi indispensabile identificare l’educazione di qualità basata sul merito come fattore di sviluppo e riduzione delle ingiustizie sociali, per garantire al Paese un ruolo di potenza culturale e industriale nel mondo.

