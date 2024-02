Presidente Fondazione Magna Grecia: Aumentare offerta per aeroporto Reggio

L’aeroporto di Reggio Calabria: una grande opportunità di sviluppo

Durante il convegno ‘Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale sviluppo?’ tenutosi a Reggio Calabria, il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, ha sottolineato l’importanza dell’aeroporto di Reggio Calabria come volano di sviluppo per la regione. Foti ha evidenziato che, nonostante il periodo difficile della pandemia, il Meridione ha registrato un notevole aumento del numero di passeggeri, raggiungendo la cifra di 60 milioni. Questo dato dimostra che i motivi principali per viaggiare non sono solo di natura turistica, ma riguardano anche lavoro, salute e famiglia. Pertanto, l’aeroporto di Reggio Calabria deve diventare di primo livello e migliorare l’offerta di voli verso Roma e Milano.

Un’opportunità di sviluppo economico e occupazionale

Il rilancio del numero di passeggeri nel Meridione ha avuto un impatto positivo sia sull’economia che sull’occupazione. L’aeroporto di Reggio Calabria, grazie anche all’inizio dei lavori per il Ponte, può diventare un importante motore di sviluppo per la regione. È fondamentale che vengano effettuati interventi mirati per potenziare l’offerta di voli verso le città più importanti d’Italia, come Roma e Milano. Solo in questo modo si potranno attrarre più passeggeri e favorire lo sviluppo economico e occupazionale della zona.

L’importanza di un intervento intelligente

Nino Foti ha sottolineato che è necessario un intervento intelligente da parte delle istituzioni per sfruttare al massimo l’opportunità offerta dall’arrivo di compagnie aeree come Ryanair. Nonostante il successo ottenuto con l’arrivo di questa compagnia, è fondamentale aumentare l’offerta di voli e garantire una connessione adeguata con le principali città italiane. Foti ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che durante la pandemia da Reggio Calabria partisse solo un aereo, una situazione inaccettabile. È quindi necessario che le istituzioni si impegnino a sviluppare il sistema aeroportuale e a garantire una classe politica in grado di prendere decisioni adeguate per il bene della regione.

Come evidenziato da Nino Foti, l’aeroporto di Reggio Calabria rappresenta una grande opportunità di sviluppo per la regione. È fondamentale che vengano effettuati interventi mirati per migliorare l’offerta di voli verso le principali città italiane. Solo in questo modo si potrà attrarre un maggior numero di passeggeri e favorire lo sviluppo economico e occupazionale della zona. È necessario che le istituzioni agiscano in modo intelligente e prendano decisioni adeguate per sfruttare al massimo questa opportunità.

