Presidio a Genova per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina - avvisatore.it

Appello per il “Cessate il Fuoco”: Il Presidio del Comitato “Insieme per la Costituzione” a Genova

Questo pomeriggio, davanti alla Prefettura di Genova, si è svolto un significativo presidio organizzato dal Comitato “Insieme per la Costituzione”. L’evento si è inserito nella Giornata di mobilitazione per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, coinvolgendo numerose associazioni che hanno espresso la necessità di porre fine a tutte le guerre in corso. Gli organizzatori hanno sottolineato che queste guerre minacciano sempre di più l’umanità e la stessa sopravvivenza del pianeta, con un’escalation di violenza che miete ogni giorno numerose vittime civili.

Partecipanti e Appello per la Pace

Al presidio erano presenti rappresentanti di varie associazioni, tra cui Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova e Liguria, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, U.D.I. Genova, Sinistra universitaria, Giuristi democratici Genova, Coordinamento democrazia costituzionale Genova, Il Ce.Sto e Music for peace. Queste realtà hanno unito le proprie voci per chiedere un incontro in Prefettura al fine di consegnare un documento condiviso. L’iniziativa si è ispirata all’appello per la pace lanciato a livello nazionale da Europe for peace, Coalizione Assisi pace giusta e Rete pace disarmo.

Auspici per una Soluzione Pacifica

Durante l’evento, i rappresentanti delle associazioni hanno espresso la speranza che si possa giungere al più presto a una soluzione pacifica che assicuri la sicurezza e la protezione di uomini, donne e bambini nelle zone colpite dai conflitti. “Quello che auspichiamo – hanno dichiarato – è che si arrivi al più presto ad una soluzione di pace che garantisca la sicurezza e la tutela di uomini, donne e bambini in tutte le zone colpite dalle guerre”. Queste parole riflettono l’urgenza di porre fine alle violenze e di lavorare insieme per costruire un futuro di pace e solidarietà.

