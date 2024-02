Prevenzione tumori: 30% dei casi evitabili secondo nuovi dati

La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il cancro

La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il cancro. Oggi sappiamo che possiamo prevenire oltre un terzo dei casi di tumori al seno, colon e altre patologie oncologiche. Questo è ciò che ricorda Daniela Terribile, oncologa presidente di Komen Italia, associazione per la lotta ai tumori al seno. In occasione della Giornata nazionale contro il cancro, Terribile sottolinea l’importanza della prevenzione e delle iniziative come la ‘Carovana della prevenzione’, che offre controlli gratuiti e informazioni sulle principali patologie oncologiche alle donne in condizioni di fragilità sociale ed economica.

Difficoltà di accesso alla diagnosi e alle cure

La difficoltà di accesso ai programmi di diagnosi è presente soprattutto nelle situazioni di svantaggio sociale ed economico. Le donne con un livello socio-economico più basso e meno istruite sono meno propense a occuparsi della propria salute e a conoscere l’importanza della prevenzione. Tuttavia, anche quando la malattia viene diagnosticata, oggi siamo in grado di curare oltre il 30% di queste patologie, con una sopravvivenza superiore al 90%. Ma tutto questo passa attraverso la prevenzione primaria, ovvero l’adozione di stili di vita adeguati, che porterebbe a una riduzione significativa dei casi di cancro.

La ‘Carovana della prevenzione’ porta la prevenzione dove serve

Komen Italia si impegna attivamente nella prevenzione del cancro attraverso la ‘Carovana della prevenzione’. In sette anni, questa iniziativa ha coperto pressoché tutta l’Italia, offrendo oltre 900 giornate di prevenzione e circa 200mila prestazioni gratuite. La ‘Carovana della prevenzione’ si concentra soprattutto nelle aree più svantaggiate, dove i servizi di prevenzione sono spesso lontani e difficili da raggiungere. L’obiettivo è quello di portare la prevenzione anche nelle piccole aree rurali, nelle isole e nei borghi abitati principalmente da anziani. Ma l’iniziativa si estende anche alle periferie e ai sobborghi delle grandi città, dove esistono comunità etniche chiuse e le donne fanno fatica a fare prevenzione.

La ‘Carovana della prevenzione’ offre una serie di servizi, tra cui esami diagnostici per la diagnosi precoce dei tumori al seno e al collo dell’utero, consulenze specialistiche ed esami diagnostici per altre patologie femminili, laboratori pratici e sessioni educative per promuovere uno stile di vita sano. Inoltre, sono previsti programmi ad hoc per aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psicofisico.

La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il cancro. La ‘Carovana della prevenzione’ di Komen Italia si impegna a portare la prevenzione dove serve, offrendo controlli gratuiti e informazioni sulle principali patologie oncologiche alle donne in condizioni di fragilità sociale ed economica. La prevenzione primaria e secondaria sono fondamentali per ridurre i casi di cancro e migliorare la sopravvivenza.

About The Author