Previsioni meteo Italia 8 febbraio: scopri il tempo del giorno

Giovedì 8: Al Nord, cielo spesso coperto e/o nebbioso, con piogge in serata al Nord Ovest. Al Centro, via via più soleggiato. Al Sud, tanto sole dal pomeriggio.

Venerdì 9: Al Nord, piogge diffuse e neve in montagna. Al Centro, peggiora in Toscana e Umbria con piogge. Al Sud, cielo soleggiato, con qualche nube in più in Campania.