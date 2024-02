Previsioni meteo Italia oggi: sole, piogge e temperature in aumento

Maltempo in arrivo sull’Italia: il Ciclone Pulcinella fa uno scherzo meteo estremo

Il maltempo sta per tornare in Italia, grazie all’arrivo del temuto Ciclone Pulcinella. Dopo giorni di sole, la penisola si prepara ad affrontare un netto cambiamento meteorologico. Gli esperti prevedono un quadro meteo “estremo” per oggi, 9 febbraio, e per tutto il weekend.

Le previsioni degli esperti

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo del maltempo nel weekend, con le prime piogge intense già nella giornata odierna al Nord e in parte sulla Toscana. Si prevedono fenomeni diffusi nelle prossime ore su Liguria e Lombardia, che si estenderanno al Piemonte nel corso del pomeriggio. Inoltre, è prevista un’abbondante nevicata sopra i 1300 metri di quota, con accumuli di 30-40 cm in Valle d’Aosta e Piemonte e fino a 50-60 cm in Lombardia solo oggi.

Da prestare attenzione anche al vento di Scirocco, che soffierà forte al Centro, sulle Alpi e soprattutto sulle Isole Maggiori, con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h in Sicilia.

Il maltempo nel dettaglio

La giornata di sabato 10 sarà caratterizzata dall’apice del maltempo, con fenomeni diffusi su tutto il territorio italiano. Le piogge saranno concentrate soprattutto sul versante occidentale, ma colpiranno anche il Triveneto. Rovesci frequenti interesseranno il Nord-Ovest, il versante tirrenico, la Sardegna e la Sicilia. Saranno possibili locali nubifragi fuori stagione e continuerà a nevicare abbondantemente sulle Alpi sopra i 1200 metri, con previsioni di altri 30-50 cm di neve fresca in giornata. Sul versante ventoso, si potrà raggiungere anche un accumulo di neve di un metro in 48 ore, un fenomeno molto pericoloso per la stabilità del manto.

Sugli Appennini, invece, le temperature saranno troppo elevate per avere un paesaggio invernale, e la neve è attesa solo oltre i 1600-1700 metri di quota.

Domenica, nel pieno del Carnevale, sono previsti momenti di tempo asciutto in più, con la rotazione dei venti da Nord-Ovest. Il Maestrale spazzerà l’Italia, facendo calare leggermente le temperature e spostando le nubi e le piogge verso il Centro-Sud. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà parzialmente al Nord.

Il mare bizzoso

In tutto questo movimento turbolento, anche il mare presenterà condizioni agitate. Si prevedono onde fino a 4 metri sul settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri sul Mare di Sardegna. Il Carnevale 2024 sarà ricordato per uno scherzo meteo estremo, dopo le giornate miti e soleggiate degli ultimi 3 settimane.

Il Ciclone Pulcinella non spegnerà la voglia di scherzare, ma questa volta sarà il meteo a fare un brutto scherzo.

Le previsioni indicano ancora piogge per lunedì, ma poi il tempo migliorerà rapidamente.

