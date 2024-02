Previsioni meteo: ultime ore di alta pressione e smog, da giovedì arriva pioggia e neve

Ultimi Giorni di Caldo Record: Cosa Ci Aspetta dal Punto di Vista Meteorologico

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha dichiarato che stiamo vivendo gli ultimi giorni di un caldo eccezionale, con temperature fino a 10-11 gradi superiori alle medie del periodo. A partire da giovedì, però, assisteremo a un cambiamento climatico significativo, con il ritorno alla normalità delle temperature e l’arrivo di piogge in pianura e neve sulle Alpi. Tedici ha sottolineato che le temperature registrate a febbraio sono più tipiche di aprile, con picchi fino a 17-19°C in città come Milano, Torino, Bologna, Venezia e Bolzano, dove le medie di febbraio si attestano intorno ai 8-9°C.

Previsioni Meteo: Cosa Aspettarci nei Prossimi Giorni

Nelle prossime ore, un fronte porterà piogge e temporali al sud e localmente al centro, soprattutto sul versante adriatico. Nel pomeriggio, un vortice sullo Ionio causerà piogge più intense in Sicilia. La giornata successiva sarà caratterizzata da ampi sprazzi di sole e temperature miti quasi ovunque, offrendo una tregua meteorologica temporanea.

Cambiamenti Climatici in Arrivo: Piogge, Nevicate e Pulizia dell’Aria

A partire da giovedì, un ciclone proveniente dalle zone polari potrebbe portare aria fredda verso il Mediterraneo, causando piogge diffuse che contribuiranno a pulire l’aria dallo smog e a portare deboli nevicate sulle Alpi. Le nevicate si prevedono particolarmente abbondanti sopra i 1000-1500 metri sulle Alpi centro-orientali. Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni includono cieli poco nuvolosi al nord, nubi irregolari al centro e instabilità con piogge e rovesci al sud il martedì; aumento della nuvolosità al nord e tempo stabile al centro il mercoledì; precipitazioni diffuse e neve sulle Alpi al nord, piogge sull’Alta Toscana al centro e bel tempo al sud il giovedì. Infine, si prevede l’arrivo di un ciclone carico di neve e pioggia dalle zone polari.

