Prima fiera ‘Work on Work’ nel novembre 2022: scopri tutto sul mondo del lavoro

Nasce ‘Work on Work’: la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro

Si terrà dal 26 al 28 novembre 2024 a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico, la prima edizione di ‘Work on Work’, la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l’orientamento, che si confronteranno per tre giorni in una serie di incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi e aggiornamenti normativi. L’obiettivo è creare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento. Si prevede la partecipazione di oltre 150 imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni.

Le aree tematiche di ‘Work on Work’

La Fiera sarà organizzata in sei aree tematiche, che rappresenteranno i diversi aspetti del mondo del lavoro. Queste aree saranno Politiche attive sul lavoro e orientamento, HR Innovation, Welfare, Formazione e Consulting, Normativa e diritto del lavoro e Recruitment day. Ogni area tematica non sarà solo un luogo di incontro, ma anche un generatore di proposte e linee programmatiche, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’aggiornamento in materia di formazione.

‘Work on Work’ e l’Università di Ferrara

Si prevede la partecipazione di oltre cinquemila universitari alla Fiera, insieme a operatori del settore, per un totale di ottomila presenze al giorno. L’Università degli studi di Ferrara sarà parte attiva dell’evento, includendo nei propri appuntamenti contenuti e proposte della manifestazione. L’obiettivo è creare consapevolezza e coinvolgimento nella popolazione universitaria.

Il sostegno del Comune di Ferrara e la Ferrara Job Week

Il Comune di Ferrara ha espresso il suo pieno sostegno a ‘Work on Work’. Durante la Fiera si svolgerà anche la Ferrara Job Week, con iniziative volte a facilitare l’orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. Inoltre, le imprese potranno partecipare al Recruitment day, per incontrare candidati interessati ad aggiornarsi sulle opportunità di impiego o di riqualificazione delle loro carriere. La Fiera includerà anche una sezione dedicata alla presentazione di libri sul mondo del lavoro.

La sessione plenaria di ‘Work on Work’

La sessione plenaria di ‘Work on Work’ sarà definita nei prossimi mesi, grazie ai contributi dei partecipanti. L’apertura sarà dedicata a un confronto sulle tematiche del lavoro tra istituzioni. Seguiranno gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia, alla loro quinta edizione, che si svolgeranno il pomeriggio del 27 e la mattina del 28 novembre. La sessione plenaria si concluderà con un approfondimento sul tema ‘Intelligenza artificiale e mondo del lavoro’.

Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, ha dichiarato: “Work on Work permetterà di instaurare relazioni tra interlocutori attivi, presenti e futuri, che contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione della produttività nazionale. Inoltre, la Fiera favorirà lo scambio di best practices in materia di formazione e ricerca, e consentirà di acquisire la visione completa di tutte le soluzioni presenti sul mercato per ogni aspetto del lavoro”.

About The Author