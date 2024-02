Prima serata FantaSanremo: classifica dei leader

Dargen D’Amico in testa alla classifica del FantaSanremo

La prima serata del 74esimo Festival di Sanremo ha portato grandi emozioni ai partecipanti del FantaSanremo, il gioco alternativo alla gara canora. Con oltre 4 milioni e 200 mila squadre create, i 2 milioni e 650 mila fantallenatori non sono rimasti delusi. Il Bar Papalina, quartier generale del FantaSanremo, si è trasferito a Sanremo presso il Forte Santa Tecla messo a disposizione da Rai Pubblicità. Qui, il team del fantasy game ha analizzato le esibizioni dei cantanti in gara alla ricerca di bonus e malus, oltre a condividere aggiornamenti sui punteggi tramite dirette Instagram e TikTok.

Al termine delle esibizioni dei 30 cantanti in gara, Dargen D’Amico si è distinto ottenendo il punteggio più alto, ben 115 punti. Tra i bonus che gli hanno permesso di raggiungere questo risultato, spiccano la presenza di performer sul palco, la discesa in platea, l’appello alla pace, l’abbraccio ad Amadeus e il batti cinque a Marco Mengoni. Inoltre, ha ottenuto punti extra per aver dedicato la sua canzone a un familiare, amico o parente, per essersi esibito dopo l’una e per essere rimasto più a lungo sul palco. Non sono mancati i punti per aver donato fiori al direttore d’orchestra e per essere stato presentato dal co-conduttore. Infine, ha ottenuto punti extra grazie al suo bonus personale, indossando gli occhiali da sole durante l’esibizione.

Al secondo posto si sono classificati La Sad con 85 punti, seguiti dalla straordinaria Loredana Bertè con 75 punti. Altri artisti degni di nota sono Mahmood con 68 punti, BigMama e Il Tre con 65 punti, e Santi Francesi, Diodato e bnkrr44 con 55 punti.

Tra i bonus più utilizzati dai cantanti per accumulare punti, spiccano le parole di ringraziamento post-esibizione, l’abbraccio ad Amadeus e l’outfit total black scelto da alcuni artisti.

Sono stati assegnati pochi malus, tra cui la penalità di 5 punti per non aver disceso nessuna delle due scalinate del palco dell’Ariston, che ha colpito Annalisa, Loredana Bertè e Ricchi e Poveri.

