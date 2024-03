Prime Video: Nuovo Costo per Rimuovere la Pubblicità

Amazon ha annunciato un aumento di prezzo per i suoi abbonati a Prime Video a partire dal 9 aprile, con la possibilità di pagare di più per rimuovere la pubblicità. Questa novità ha scatenato diverse reazioni da parte degli utenti, con alcune preoccupazioni sulla qualità dell’esperienza di visione e altri pronti a considerare la presenza degli annunci in cambio di un costo più basso per l’abbonamento.

Reazioni Contrastanti degli Abbonati e Piani di Espansione di Amazon

L’introduzione della pubblicità su Prime Video, inizialmente annunciata per gli Stati Uniti e il Canada a partire dal 29 gennaio 2024, si estenderà presto anche in altri paesi, tra cui Francia, Italia e Spagna. Amazon ha assicurato che gli annunci saranno “limitati” e non saranno presenti nei contenuti acquistati o noleggiati, ma soltanto in film e serie televisive, sia originali di Amazon Studios che di terze parti. Per gli abbonati che desiderano evitare gli annunci, sarà possibile scegliere un’opzione senza pubblicità a un costo aggiuntivo mensile, con un prezzo che varierà da paese a paese.