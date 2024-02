Principe Harry visita Re Carlo III ma ritorna in California: il motivo dietro la decisione

Principe Harry: Breve visita a Re Carlo III e partenza per gli USA

Il Principe Harry ha fatto una breve visita a suo padre, Re Carlo III, a Londra, ma ha scelto di pernottare in un hotel anziché nelle residenze reali. Meno di 24 ore dopo l’incontro, il duca del Sussex è già in viaggio verso la California. Cosa è successo durante il colloquio tra padre e figlio?

Incontro di 30 minuti: Un passo verso la normalizzazione dei rapporti

Nonostante la brevità dell’incontro, che è durato tra i 30 e i 45 minuti, una fonte vicina alla Corona ha descritto l’incontro come “apprezzato e caloroso”. Questo incontro sembra essere stato benefico sia per il Principe Harry che per Re Carlo III. La stampa britannica ha considerato questo incontro come un passo significativo verso la normalizzazione dei rapporti tra padre e figlio. Dopo l’incontro, Carlo e Camilla sono partiti per Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove la famiglia reale di solito trascorre il Natale, per riposarsi dopo le sessioni di terapia.

Il rapporto con il Principe William: Nessun contatto

Nonostante l’incontro con suo padre, non ci sono state comunicazioni tra il Principe Harry e suo fratello, il Principe William. Il rapporto tra i due fratelli si è deteriorato nel tempo, soprattutto dopo che Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi in California. Eventi come l’intervista con Oprah Winfrey, il documentario prodotto da Netflix e la pubblicazione dell’autobiografia “Spare/Il Minore” hanno contribuito a questa rottura. Harry ha contattato telefonicamente sua cognata, Kate, quando ha saputo del suo intervento all’addome, ma non sembra che ci siano state ulteriori comunicazioni tra i due dopo quel momento.

