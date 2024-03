Principe William: tra impegni reali e momenti di svago

Il principe William, attuale reggente soft della Corona britannica, si trova ad affrontare un momento delicato, tra la malattia di Re Carlo e la convalescenza della moglie Kate Middleton. Nonostante le responsabilità reali che lo gravano, il principe ha trovato un momento di relax e serenità in un pub di Galles insieme a due improbabili compagni.

Un insolito incontro al pub di Galles

Nella suggestiva cornice del The Turf, un pub di Wrexham in Galles, il principe William è stato immortalato mentre si trovava dietro al bancone a spillare birra. Questo avvenimento insolito ha coinvolto anche gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhennie, quest’ultimo noto anche per essere co-presidente della squadra di calcio locale. Un incontro inaspettato e distensivo, che ha portato un sorriso sui volti di coloro che hanno assistito a questo momento fuori dal comune.