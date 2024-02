Pro Vita Famiglia: In consiglio regionale presentato libro Per Amore dei nostri figli - avvisatore.it

“Custodi del Domani”: Proteggere i Bambini dalla Cultura Progressista

Nel pomeriggio odierno, presso il Consiglio regionale della Lombardia a Milano, si è tenuto l’evento “Custodi del Domani”, promosso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus. L’incontro ha affrontato il tema della difesa dei bambini e della famiglia, spesso minacciati dalla cultura progressista e dal politicamente corretto.

Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, ha sottolineato che la libertà non è un fine, ma un mezzo che può essere utilizzato per il bene o per il male. Ha evidenziato come i bambini siano esposti a una sessualizzazione precoce, al porno, alla droga e all’indottrinamento di genere nelle scuole. Brandi ha evidenziato la necessità di difendere la dignità dei più piccoli per evitare abusi e sfruttamenti.

“Per Amore dei Nostri Figli”: La Priorità della Famiglia Naturale

Durante l’evento, è stato presentato il libro “Per Amore dei Nostri Figli” di Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale di Notizie Pro Vita & Famiglia. Poleggi ha enfatizzato l’importanza di ripartire dalla famiglia naturale nel rispetto della legge naturale e del principio di sussidiarietà. Ha sottolineato la necessità di privilegiare e proteggere la famiglia per garantire un futuro migliore per tutti, specialmente per le generazioni future.

Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, ha evidenziato il ruolo fondamentale della famiglia nel fornire amore incondizionato, educare all’accoglienza e trasmettere valori che consentano la libertà individuale. Ha sottolineato la necessità di difendere i bambini da varie minacce, come la pornografia, l’utero in affitto e l’ideologia di genere diffusa nelle scuole.

“Una Nuova Primavera per la Vita e la Famiglia”

Massimo Gandolfini, presidente dell’associazione Family Day, ha sottolineato l’importanza di difendere la vita e la famiglia come pilastri della società. Ha evidenziato la necessità di contrastare le ideologie dannose e promuovere politiche a sostegno della natalità e della libertà educativa. Gandolfini ha invitato a un impegno culturale per valorizzare la famiglia e contrastare la mercificazione della maternità.

Gandolfini ha concluso sottolineando l’importanza delle scelte attuali sul futuro delle prossime generazioni e ha invitato tutti a custodire il domani, affinché la società possa prosperare e preservare i valori fondamentali della vita e della famiglia.

