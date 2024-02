Pro Vita & Famiglia: Ruiu esorta a custodire i nostri figli

Maria Rachele Ruiu: l’importanza della famiglia e dell’educazione

Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, ha sottolineato l’importanza di custodire e proteggere i nostri figli. Durante l’evento “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione”, organizzato a Città di Castello, Perugia, ha evidenziato come l’amore per i nostri figli sia un motore fondamentale per costruire un mondo più equo e giusto.

“E’ necessario custodire la cosa che più preziosa abbiamo: i nostri figli. Noi siamo qui per amore dei nostri figli ed è proprio l’amore per i nostri figli un motore per restituire loro un mondo più giusto”.

Il dibattito su Famiglia, Capitalismo e Mercificazione

L’evento, intitolato “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione”, ha offerto uno spazio di confronto e riflessione su temi cruciali della società contemporanea. Organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus e da Persona&Persone, si è tenuto presso la Sala Rossi Monti della Biblioteca Carducci a Città di Castello, suscitando interesse e partecipazione da parte del pubblico.

Pro Vita & Famiglia onlus: difesa dei valori familiari

Pro Vita & Famiglia onlus si conferma come un’organizzazione impegnata nella difesa e promozione dei valori legati alla famiglia e all’educazione. Attraverso iniziative come l’evento a Città di Castello, l’associazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare il legame familiare e garantire un’adeguata formazione ai giovani, per costruire una società più inclusiva e solidale.

