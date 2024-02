Problemi di connessione Vodafone: disservizi su tutta la rete in Italia

Problemi sulla rete Vodafone: disservizi per la navigazione internet e WhatsApp

La rete Vodafone sta affrontando problemi in tutta Italia, con numerosi utenti che segnalano disservizi. Secondo il sito specializzato Downdetector, la maggior parte delle segnalazioni riguarda la navigazione internet e il funzionamento di WhatsApp, rappresentando il 77% delle segnalazioni. I disservizi hanno raggiunto il loro picco intorno alle 13:00 circa. Non sono solo gli utenti di Vodafone a essere coinvolti, ma anche quelli di Ho e PosteMobile, che utilizzano la rete Vodafone come base. I disagi sono diffusi in tutto il paese, anche se si registrano maggiormente nel Centro-Nord per quanto riguarda gli utenti Vodafone.

