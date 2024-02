Processo a New York per furto degli appunti di Hotel California - avvisatore.it

Processo per Traffico di Proprietà Culturale a New York

Glenn Horowitz, noto commerciante di libri rari, è uno dei tre imputati coinvolti in un processo a New York riguardante un foglietto contenente le prime parole della celebre canzone degli Eagles, Hotel California. Horowitz è famoso per aver venduto l’archivio di Vladimir Nabokov alla National Public Library.

Tre uomini coinvolti nel traffico di proprietà culturale

Foglietto con appunti di Don Henley al centro del caso

Il processo riguarda circa cento pagine di appunti di Don Henley, batterista e paroliere degli Eagles, contenenti bozze di canzoni come New Kid in Town e Life in the Fast Lane. Questi inediti legati all’album di grande successo del 1976 avrebbero un valore stimato intorno al milione di dollari.

Accuse e Coinvolti nel Traffico di Documenti Rubati

Secondo l’accusa, negli anni Settanta, lo scrittore Ed Sanders avrebbe ottenuto e successivamente venduto i documenti ad Horowitz, il quale li avrebbe poi ceduti agli altri imputati, Craig Inciardi ed Edward Kosinski, rispettivamente ex curatore della Hall of Fame del Rock e venditore di memorabilia.

Accuse di vendita di documenti rubati e falsificazione di provenienza

Coinvolti Horowitz, Inciardi e Kosinski nel traffico di proprietà culturale

Sebbene sapessero che erano stati rubati, i tre imputati avrebbero tentato di vendere i manoscritti, falsificato documenti e mentito a potenziali acquirenti e autorità. Il processo, iniziato a New York, potrebbe vedere la testimonianza di celebrità della musica dell’epoca come Henley e lo stesso Sanders, coinvolto nella vicenda.

Coinvolgimento di Celebrità e Retroscena del Caso

Horowitz, prima del suo arresto, operava da una stanza nella libreria The Strand a Village, guadagnandosi una reputazione nel mondo della letteratura e degli affari. Il coinvolgimento di personaggi come Henley e Sanders, fondatore della band proto-punk Fugs, potrebbe portare a nuovi sviluppi nel caso.

Horowitz noto per incrociare letteratura e finanza

Sanders coinvolto nel passato ma non incriminato nel caso

Sanders, sebbene identificato come la persona che avrebbe ottenuto i documenti anni fa, non è stato incriminato né indicato come complice. In passato, ha raccontato di aver ottenuto il permesso dagli Eagles di prendere i documenti dalla casa di Henley a Malibu.

