“Processo Dani Alves: moglie Joana Sanz e madre presenti in aula durante l’accusa di stupro”

La moglie di Dani Alves testimonia in tribunale

Nel secondo giorno del processo contro il calciatore brasiliano Dani Alves, la sua moglie Joana Sanz è apparsa in tribunale come testimone. La modella di Tenerife, seguita da una folla di telecamere, era accompagnata da due bodyguard. Joana Sanz ha visitato più volte il marito nel penitenziario di Brians 2, in Catalogna, dove è detenuto dal gennaio 2022 per il rischio di fuga. Anche la madre di Alves, Lucia, si è presentata in tribunale per sostenere il figlio. La donna aveva recentemente pubblicato un video sui social media con immagini della ragazza di 23 anni che ha denunciato lo stupro, rivelando la sua identità.

La richiesta di condanna per Dani Alves

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere per il calciatore 40enne, oltre al pagamento di 150.000 euro per i danni alla vittima della violenza. Il processo, che si concluderà domani con la deposizione di Dani Alves, vede la testimonianza di 22 persone. Secondo fonti giudiziarie citate da La Vanguardia, il responsabile del locale ha dichiarato in aula di aver visto la ragazza “alterata” e fuori di sé quella notte, convincendola a denunciare l’aggressione alla polizia e attivare il protocollo per le violenze sessuali. “Era molto provata. Mi disse che nessuno l’avrebbe creduta, poiché era andata volontariamente” nel bagno riservato dove fu aggredita dal calciatore, “e che poi voleva uscirne ma non poté farlo”, ha testimoniato in aula Massanet.

La presenza della famiglia di Dani Alves in tribunale

La presenza della moglie e della madre di Dani Alves in tribunale dimostra il sostegno della famiglia al calciatore durante il processo. Joana Sanz, seguita da una grande attenzione mediatica, è apparsa in tribunale come testimone, mentre Lucia Alves ha voluto mostrare il suo supporto al figlio. Il video pubblicato sui social media dalla madre di Alves ha rivelato l’identità della ragazza che ha denunciato lo stupro, suscitando un dibattito pubblico sul caso. Il processo si concluderà domani con la deposizione di Dani Alves, che avrà l’opportunità di presentare la sua versione dei fatti.

