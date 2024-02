Processo d’appello per l’ex fidanzato dell’omicidio Maltesi

Inizia il Processo d’Appello per Davide Fontana: la Battaglia Legale Continua

Davide Fontana, il bancario condannato a 30 anni in primo grado per l’omicidio dell’ex fidanzata Carol Maltesi, affronterà il processo d’appello a partire da domani a Milano. L’omicidio, avvenuto l’11 gennaio del 2022 a Rescaldina, nel Milanese, ha scosso l’opinione pubblica e ora si apre un nuovo capitolo legale per l’imputato.

Le Richieste della Procura e le Strategie della Difesa

La Procura, impugnando la sentenza di primo grado, ha chiesto che Davide Fontana sia condannato all’ergastolo con il riconoscimento di tre aggravanti precedentemente escluse: premeditazione, crudeltà e motivi futili e abietti. Dall’altra parte, i difensori Stefano Paloschi e Giulia Ruggeri puntano alla richiesta del rito abbreviato, respinta in udienza preliminare a causa delle aggravanti che avrebbero potuto portare Fontana all’ergastolo. La difesa si concentrerà anche sulle attenuanti generiche che hanno influenzato la pena di 30 anni emessa in primo grado.

La battaglia legale si fa sempre più intensa, con la Procura che cerca una condanna più severa e la difesa che difende strenuamente i diritti del proprio assistito.

La Fase della Fattibilità Concreta e il Percorso di Giustizia Riparativa

Secondo l’avvocato Paloschi, per Fontana inizia “la fase della fattibilità concreta” del percorso di giustizia riparativa. Dopo l’approvazione della richiesta di ammissione ad uno dei centri previsti dalla legge, si apre un lungo cammino senza sconti o premi per il condannato. Se il percorso sarà fattibile, come spiega la difesa, potrebbe protrarsi per anni, offrendo a Fontana un’opportunità di redenzione attraverso un percorso di riparazione.

La giustizia riparativa si configura come una possibilità per Fontana di affrontare le conseguenze del suo gesto in un contesto di responsabilizzazione e riparazione.

In questo modo, la vicenda legale di Davide Fontana continua a suscitare interesse e dibattito, mentre la giustizia cerca di fare luce sull’omicidio di Carol Maltesi e di garantire un processo equo per tutte le parti coinvolte.

