Prof aggredita da studenti delle medie: episodio di violenza scuote la comunità

Professoressa presa di mira dagli studenti: insulti e lancio di un sasso

Una professoressa di una scuola secondaria di primo grado di Parma è stata vittima di un episodio di bullismo da parte di alcuni suoi studenti di seconda media. L’incubo per l’insegnante è iniziato con insulti verbali durante una lezione, ma purtroppo non si è fermato lì. Il gruppetto di studenti ha continuato a canzonarla anche fuori dalla scuola, rendendo la sua vita un inferno.

Un lancio di sasso che poteva avere conseguenze gravi

La situazione è degenerata quando uno degli studenti ha deciso di passare dalle parole ai fatti, lanciando un sasso mirato alla testa della professoressa. Per fortuna, l’insegnante è riuscita a schivarlo in extremis, evitando così conseguenze gravi. La docente ha deciso di non rimanere in silenzio e ha presentato un esposto alla Questura di Parma per denunciare l’accaduto.

La testimonianza della professoressa

La professoressa ha raccontato l’intera vicenda nel suo esposto alla Questura di Parma, sottolineando l’escalation di violenza subita da parte degli studenti. Ha descritto gli insulti verbali ricevuti durante la lezione e il continuo tormento subito anche al di fuori della scuola. La situazione è arrivata al culmine con il lancio del sasso, che ha messo a rischio la sua incolumità fisica. La docente ha deciso di prendere una posizione netta e denunciare l’accaduto, nella speranza che vengano prese le giuste misure per garantire la sua sicurezza e quella di tutti gli insegnanti.

Questo episodio di bullismo nei confronti di un’insegnante mette in luce ancora una volta l’importanza di affrontare il problema del bullismo nelle scuole. È fondamentale che gli studenti siano educati al rispetto e alla tolleranza, e che vengano prese misure adeguate per prevenire e contrastare il bullismo. Gli insegnanti devono poter svolgere il loro lavoro in un ambiente sicuro e sereno, senza subire violenze o umiliazioni. È responsabilità di tutti, istituzioni, scuole, famiglie e società, lavorare insieme per creare un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso, in cui ogni studente possa crescere e apprendere nel migliore dei modi.

