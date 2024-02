Prof ferita: il ragazzo seguito dalla scuola.

Studente arrestato per lesioni aggravate a un’insegnante: la reazione dell’Istituto Enaip

La direzione dell’Istituto Enaip, dopo l’arresto di uno studente accusato di lesioni aggravate per aver ferito un’insegnante con un coltello, ha espresso la propria preoccupazione per l’accaduto. L’istituto è consapevole della gravità della situazione e si è immediatamente attivato per fornire supporto psicologico ai ragazzi e ai docenti coinvolti.

Secondo quanto dichiarato dalla direzione, il ragazzo è sempre stato seguito con competenza e professionalità dalla scuola, con l’obiettivo di migliorare le sue competenze. L’istituto Enaip ha sempre dato grande importanza ai progetti di inclusione, che hanno permesso anche alle persone più fragili di reinserirsi nel mondo del lavoro. Questi progetti si affiancano e si integrano con i percorsi di formazione professionale offerti ai giovani e agli adulti che frequentano i centri Enaip in tutto il territorio nazionale.

La direzione e il personale dell’istituto esprimono la propria solidarietà alla collega ferita e si impegnano a fornire sostegno e supporto al giovane e alla sua famiglia. L’aggressione si è verificata nell’atrio dell’edificio di via Uberti, all’ora di inizio delle lezioni.

L’impegno di Enaip per l’inclusione e la formazione professionale

La reazione dell’Istituto Enaip all’aggressione

