Prof ferita: il sospetto movente dietro una bocciatura

Arrestato 17enne per l’aggressione a una docente: il movente della bocciatura

Un 17enne è stato arrestato ieri per l’aggressione ad una docente del centro di formazione Enaip di Varese. L’aggressione è stata premeditata, secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Varese. Tuttavia, sembra che il giovane abbia pianificato l’attacco da solo, senza condividere le sue intenzioni con nessuno. Non sono state trovate tracce di confidenza o messaggi rivelatori sul suo cellulare o sui suoi social media. Il movente dell’aggressione sembra essere la bocciatura al terzo anno.

La Procura dei Minori ha contestato al 17enne la premeditazione, basandosi anche sul fatto che si sia procurato il coltello da casa. Sono state inoltre contestate le aggravanti dei futili motivi e dell’aver agito contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Oggi è stata presentata la richiesta di convalida dell’arresto al gip dalla Procura dei Minori, diretta dalla facente funzione Luisa Russo. Al momento, non è stata ancora fissata l’udienza.

Nessuna traccia di confidenza o messaggi rivelatori

Nonostante le indagini condotte sul cellulare e sui social media del 17enne, non sono state trovate tracce di confidenza o messaggi rivelatori riguardo alle sue intenzioni. Gli investigatori hanno analizzato attentamente i suoi dispositivi, ma al momento non è emerso nulla che potesse far sospettare l’aggressione. Questo rende ancora più inquietante il fatto che il giovane abbia pianificato l’attacco da solo, senza condividere le sue intenzioni con nessuno.

Richiesta di convalida dell’arresto presentata alla Procura dei Minori

La Procura dei Minori, diretta dalla facente funzione Luisa Russo, ha presentato oggi la richiesta di convalida dell’arresto del 17enne al gip. Non è ancora stata fissata l’udienza per la convalida, ma si attende che venga presto stabilita. Nel frattempo, le indagini proseguono per fare luce su tutti gli aspetti dell’aggressione e per comprendere appieno le motivazioni del giovane. La comunità scolastica e la città di Varese sono ancora sotto shock per questo terribile episodio, che ha messo in evidenza la fragilità del sistema educativo e la necessità di affrontare il problema della violenza nelle scuole.

