Prof ferita in seguito a un incidente: nessuna lite con la collega

Studente accoltella docente in una scuola di Varese

Un grave episodio di violenza si è verificato presso la scuola professionale Enaip di Varese, dove un 17enne ha accoltellato una docente nell’atrio dell’istituto. Fortunatamente, la docente è stata ricoverata in codice giallo e non è in pericolo di vita.

Un attacco improvviso

L’aggressione è avvenuta in modo repentino e senza preavviso. Un’educatrice della scuola ha raccontato: “È stato molto veloce, quasi non ci siamo resi conto di quanto è successo. Non c’erano stati diverbi, è stato improvviso“. L’aggressore, un ragazzo di 17 anni, ha colpito la docente con un coltello nell’atrio della scuola.

Insulti ai giornalisti

Dopo l’episodio, al termine delle lezioni, un gruppo di studenti ha rivolto insulti ai giornalisti presenti sul posto. Questo comportamento ha evidenziato una tensione e una rabbia diffuse tra gli studenti, probabilmente a causa dell’evento violento che si era appena verificato.

In conclusione, l’aggressione di un 17enne a una docente presso la scuola professionale Enaip di Varese ha scosso la comunità scolastica. L’episodio, avvenuto nell’atrio della scuola, è stato repentino e senza preavviso. Fortunatamente, la docente è stata ricoverata in codice giallo e non è in pericolo di vita. Tuttavia, l’incidente ha evidenziato una tensione e una rabbia diffuse tra gli studenti, come dimostrato dagli insulti rivolti ai giornalisti presenti sul posto.

