Progetto di formazione digitale in Sicilia promosso da Engineering

Engineering avvia un progetto di formazione digitale in Sicilia

Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha avviato un importante progetto di formazione digitale nell’Area Interna Sicani, in Sicilia. Questo progetto è in linea con le linee guida del Quadro Europeo per la Competenza Digitale (DigComp), che stabilisce le competenze necessarie per una buona qualità della vita, la partecipazione alla società democratica e la competitività nel mondo del lavoro.

Accesso alla piattaforma e-learning per i cittadini siciliani

I quasi 50.000 abitanti dei 12 comuni della provincia di Agrigento (Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula) potranno ora accedere alla piattaforma e-learning creata da Engineering. Questa piattaforma offre contenuti per acquisire competenze digitali.

Mauro Frassetto, Digital Experience Executive Director di Engineering, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nella diffusione della cultura digitale nel Paese e si è detto orgoglioso della collaborazione con i sindaci dell’Area Interna Sicani. Questa collaborazione ha reso possibile la realizzazione di un progetto che può portare valore ai cittadini, alle comunità, alle imprese ed all’economia della regione.

La formazione come strumento per affrontare il futuro

Matteo Ruvolo, Sindaco di Ribera e comune referente del progetto, ha sottolineato l’importanza della formazione come strumento per affrontare il futuro. Grazie a questo progetto, la comunità avrà uno strumento facile e accessibile per comprendere le grandi potenzialità della tecnologia. Ruvolo ha anche evidenziato come le competenze digitali siano sempre più importanti nella vita privata e professionale, permettendo alle persone di informarsi in modo corretto e consapevole e ai professionisti di adattarsi ai cambiamenti e migliorare le opportunità di carriera.

Secondo recenti dati di Eurostat, i cittadini siciliani hanno una scarsa competenza digitale, piazzandosi al penultimo posto nella classifica delle regioni italiane. Solo poco più di tre persone su dieci hanno competenze digitali di base. Questo progetto di formazione digitale mira a colmare questa lacuna e ad aumentare le competenze digitali nella regione.

In conclusione, il progetto di formazione digitale avviato da Engineering nell’Area Interna Sicani rappresenta un’importante iniziativa per diffondere la cultura digitale e migliorare le competenze digitali dei cittadini siciliani. Grazie a questa piattaforma e-learning, i cittadini avranno accesso a contenuti per acquisire competenze digitali, consentendo loro di essere più preparati per il futuro digitale.

About The Author