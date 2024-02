Programma di Roccella per sostenere famiglie con 16 miliardi di fondi

Eugenia Roccella: Valorizzare la Natalità e la Famiglia

La Ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha sottolineato l’importanza di considerare la natalità non solo come una questione privata, ma come un valore sociale che coinvolge l’intera comunità. Durante il convegno “Indipendenza economica delle donne per l’inclusione e contro la violenza di genere”, ha evidenziato l’effetto positivo che genitori e famiglie hanno sull’intera società.

“La natalità è un valore sociale che ci riguarda tutti e va difeso e valorizzato. Bisogna semplicemente rendersi conto che non è soltanto una questione privata. Se essere madri, essere genitori non è una questione privata ma è qualcosa che ha un effetto positivo su tutta la comunità, noi dobbiamo tenerne conto e in primo luogo ne deve tenere conto l’impresa,” ha sottolineato Roccella.*

Benefici per le Famiglie: Impegno del Governo

La Ministra Roccella ha evidenziato i benefici concreti ottenuti per le famiglie grazie agli interventi del governo. Con soddisfazione, ha dichiarato che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha certificato che le misure adottate, compresa la finanziaria, porteranno a benefici netti per le famiglie pari a 16 miliardi nel prossimo anno. Questo risultato conferma l’impegno a favore della natalità e della famiglia, ponendoli al centro delle politiche sociali.

“Siamo riusciti a mettere la famiglia e la natalità al centro e io penso che tutto questo voglia dire anche mettere al centro la libertà dei genitori e delle donne di avere i figli che desiderano,” ha precisato la Ministra.*

Welfare Aziendale e Sostegno alle Famiglie

Roccella ha sottolineato la necessità di promuovere la costruzione di un welfare aziendale che sia favorevole ai genitori e alle famiglie. Questo approccio mira a creare un ambiente lavorativo più inclusivo e a supportare le esigenze familiari dei dipendenti. L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro che consentano ai genitori di conciliare responsabilità familiari e professionali in modo equilibrato.

In conclusione, l’impegno della Ministra Eugenia Roccella a favore della natalità, della famiglia e dell’indipendenza economica delle donne rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva e consapevole dei bisogni delle famiglie.

