Proposte Fnopi per valorizzare la professione infermieristica nel Ddl lavoro sanitario

Presidente Federazione Ordini audita alla Camera: “Migliorare criteri di selezione e servizi alle donne”

Durante un’audizione in Commissione Lavoro alla Camera, Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), ha espresso apprezzamento per il disegno di legge del Governo in materia di lavoro. Mangiacavalli ha sottolineato che il Paese sta affrontando una sfida senza precedenti per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, e che il quadro socio-sanitario in continua evoluzione impedisce agli infermieri di fornire risposte adeguate alle esigenze dei cittadini.

La presidente della Fnopi ha presentato alcune proposte per valorizzare la professione infermieristica. In primo luogo, ha suggerito di includere l’attività degli infermieri tra i lavori “usuranti”, poiché sempre più esposti alla sindrome da burnout e a situazioni di sovraccarico. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di adottare criteri di selezione innovativi per individuare candidati in grado di rispondere alle specifiche esigenze, andando oltre le competenze e l’esperienza. Mangiacavalli ha anche auspicato l’istituzione di servizi per l’infanzia, come asili nido, all’interno delle aziende sanitarie, per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale delle infermiere.

Infine, la presidente della Fnopi ha sottolineato la necessità di adottare misure per lo sviluppo economico e di carriera della professione infermieristica, al fine di renderla più attrattiva per i giovani. Ha evidenziato l’importanza di garantire equità e parità di accesso e progressione tra i generi, eliminando le differenze retributive tra i diversi contratti di lavoro nel settore pubblico e privato.

