Proprietario dei rottweiler indagato per omicidio canino

Indagati i proprietari dei cani che hanno ucciso un jogger a Manziana

La tragedia di Manziana, nel centro della provincia di Roma, ha scosso profondamente la comunità locale. Tre cani rottweiler hanno attaccato e ucciso un uomo mentre faceva jogging in un bosco. Ora, la Procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine e gli occhi sono puntati sui proprietari dei cani.

Autopsia prevista per venerdì

La vittima, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, sarà sottoposta a un’autopsia venerdì presso l’istituto di medicina legale della Sapienza a Roma. Questa sarà un’importante tappa nell’indagine per determinare le cause esatte della morte e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo quanto riportato, i cani erano di proprietà di tre persone diverse. Al momento, non è chiaro se i cani fossero tenuti in modo adeguato o se ci fossero segni di negligenza da parte dei proprietari. L’indagine cercherà di fare luce su questi dettagli cruciali.

La comunità in lutto

La notizia della morte dell’uomo ha scosso profondamente la comunità di Manziana. I residenti sono sconvolti e preoccupati per la sicurezza pubblica. Si chiedono come sia stato possibile un tale attacco e cosa possa essere fatto per prevenire tragedie simili in futuro.

Le autorità locali stanno lavorando per rassicurare la popolazione e garantire che vengano prese tutte le misure necessarie per evitare incidenti del genere. Nel frattempo, la comunità si unisce nel lutto per la perdita di un membro stimato e amato.

