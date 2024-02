“Prospettive di lunga guerra tra Ucraina e Russia: l’analisi della Nato”

La NATO pronta a sostenere l’Ucraina nel lungo periodo

Durante la Ministeriale Difesa a Bruxelles, un alto funzionario NATO ha dichiarato che l’Alleanza è pronta ad aiutare l’Ucraina per tutto il 2024 e anche per il 2025. Secondo il funzionario, il presidente russo Vladimir Putin “è convinto che il tempo sia dalla sua parte” e il Cremlino rimane focalizzato sui suoi obiettivi iniziali, ritenendo ancora possibile raggiungerli.

Putin e la superiorità russa: poche speranze di negoziati seri

La convinzione di Putin si basa sulla superiorità della Russia rispetto all’Ucraina in termini di popolazione e base industriale. Pertanto, almeno per il momento, non ci si può aspettare che avvii negoziati seri per porre fine al conflitto. La situazione lungo il fronte, nonostante alcune zone di intensi combattimenti, rimane complessivamente poco variata. I russi stanno attaccando con forza Avdiivka, nell’oblast di Donetsk, ma incontrano una forte resistenza da parte degli ucraini.

Cosa aspettarsi per il futuro del conflitto

L’Alleanza non prevede grandi cambiamenti nel breve-medio termine, nemmeno con l’arrivo della primavera. Non si prevede che gli ucraini saranno in grado di ricacciare i russi dall’intero territorio nazionale, ma allo stesso tempo la Russia non è in grado di lanciare una grande campagna offensiva in primavera senza una nuova mobilitazione. Gli alleati NATO si stanno impegnando a fornire all’Ucraina sistemi di difesa aerea e munizioni, poiché è importante contrastare l’aggressione russa. Inoltre, è stato annunciato che un milione di droni sarà consegnato all’Ucraina dagli alleati NATO.

La NATO sostiene l’Ucraina con aiuti militari e finanziari

La NATO continua a sostenere l’Ucraina con aiuti militari e finanziari. Gli Stati Uniti hanno fornito circa 75 miliardi di dollari in aiuti, mentre altri alleati e partner della NATO hanno fornito oltre 100 miliardi di dollari. Inoltre, è stata creata una coalizione per lo sminamento e un nuovo centro congiunto di analisi, formazione e istruzione NATO-Ucraina. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha sottolineato l’importanza di preservare la libertà dell’Ucraina e ha concluso dicendo: “Continueremo a stare dalla parte dell’Ucraina. Per la sicurezza dell’Ucraina e per la nostra”.

