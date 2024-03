Prossima Puntata di Un Posto al Sole: Drammi e Intrighi in Arrivo - Occhioche.it

Nella prossima entusiasmante puntata di Un Posto al Sole, in onda martedì 12 marzo 2024 su Rai 3, si prospettano nuovi e avvincenti sviluppi che terranno incollati alla poltrona i fan della celebre soap opera italiana. Con la settimana di appuntamenti che scorre dal 11 al 15 marzo 2024, i telespettatori potranno immergersi nelle vicende avvincenti dei protagonisti, seguendo le emozionanti puntate 6401, 6402, 6403, 6404 e 6405 trasmesse quotidianamente dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 circa.

Rosa e Clara: Amicizia a Rischio?

Nell’episodio in onda domani, Rosa si trova a fronteggiare il sospetto che Clara abbia qualcosa contro di lei. Tuttavia, la verità si rivelerà molto diversa: Clara si trova ad affrontare una rivelazione scioccante che la porterà ad attraversare momenti di grande difficoltà. Nel frattempo, dopo un momento di paura vissuto da Mariella, la donna decide di dedicare più attenzioni al marito, ma le sue premure sembrano non essere ben accolte da quest’ultimo.

Ida e Diego: Amore in Balìa

Ida, durante una serata libera, trascorre del tempo piacevole al Vulcano in compagnia di Diego. Tuttavia, la sua prolungata assenza non passa inosservata a casa, dove Marina e Roberto iniziano a preoccuparsi. Ida sarà costretta a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte e a trovare un modo per bilanciare la sua vita privata con gli obblighi familiari.

Rivedi i Momenti Clou

Se hai perso l’episodio di stasera di Un Posto al Sole, non disperare! Grazie a RaiPlay, puoi recuperare e riguardare tutte le puntate precedenti della serie, godendo della libertà di guardare i tuoi programmi preferiti quando e dove vuoi. Con un semplice accesso tramite registrazione, potrai immergerti nelle vicende dei tuoi personaggi preferiti e non perdere nemmeno un dettaglio delle loro avvincenti storie.