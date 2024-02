Proteggere le persone vicine: la determinazione di un peccatore

Jannik Sinner: Tra Tennis e Vita Privata

Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano, ha concesso un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato di vari aspetti della sua vita, inclusa la sua riservatezza riguardo alla sfera privata. Ha dichiarato: “Mi piace parlare di tennis e dello sport in generale, ma per quanto riguarda la mia vita privata, preferisco mantenerla tale. Voglio proteggere le persone a me care e tenerle al di fuori da tutto questo“.

Il Controllo e la Normalità di Jannik Sinner

Quando gli è stato chiesto se la sua riservatezza fosse dovuta a timidezza, Sinner ha risposto che le persone più vicine a lui condividono il suo punto di vista e che cercano di proteggere la propria privacy. Ha sottolineato: “Le persone a me care sono simili a me e ci capiamo con uno sguardo“.

Nell’intervista, il tennista ha anche parlato del suo approccio al controllo nella vita quotidiana, affermando: “Voglio controllare solo le cose che possono influenzare il mio lavoro e il mio allenamento. Al di fuori del campo da tennis, però, sono un ragazzo normale che apprezza le cose semplici come giocare alla PlayStation o cenare fuori“.

Ringraziamenti e Progetti Futuri

Durante un discorso a Melbourne, Sinner ha ringraziato il suo team per la pazienza e i suoi genitori per il sostegno e la libertà concessagli. Ha raccontato: “Ho avuto la fortuna di essere accolto in una famiglia fantastica quando mi sono trasferito per allenarmi seriamente a Bordighera. Anche se all’inizio è stato difficile, ho ricevuto un grande supporto“.

Infine, riguardo alla sua vita amorosa e alla possibilità di distrazioni, il tennista ha dichiarato: “Trovo che trovare un amore giusto sia una bellissima cosa, anche se durante i tornei devo rimanere concentrato. Non sono superstizioso, ma il mio obiettivo è lavorare duramente per avvicinarmi il più possibile al vertice della classifica ATP“.

About The Author