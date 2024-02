Protesta a Roma: 300 trattori partecipano al corteo

Proteste degli Agricoltori in Italia

Salvatore Fais, uno dei fondatori di Riscatto Agricolo, ha annunciato che martedì prossimo ci sarà una nuova manifestazione a Roma: “Martedì mattina i nostri trattori sfileranno ancora a Roma“. L’obiettivo è far partecipare circa 300 mezzi che partiranno dal presidio di via Nomentana. Il motto della mobilitazione sarà “Difendiamo il prodotto italiano“. Lunedì verrà definito il percorso con la Questura per garantire lo svolgimento pacifico della protesta.

Proteste ad L’Aquila e San Salvo

Il 17 febbraio si sono tenute nuove proteste degli agricoltori e degli allevatori in Abruzzo, con presidi di trattori ad L’Aquila e San Salvo. Le manifestazioni hanno evidenziato le problematiche legate all’aumento dei costi del carburante, alle politiche europee, alle difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime e all’IRPEF sui terreni. A L’Aquila, i trattori hanno manifestato davanti al palazzo del Consiglio regionale, mentre a San Salvo il corteo ha percorso il lungomare e le strade del centro.

Protesta degli Agricoltori in Alto Adige

La protesta degli agricoltori ha raggiunto anche l’Alto Adige, con circa 120 trattori che hanno raggiunto Bolzano. Inizialmente promossa dal consigliere provinciale Juergen Wirth Anderlan e dal gruppo di lavoro “Zukunft Landwirtschaft”, alla protesta si sono uniti anche la Suedtiroler Bauernbund e l’assessore all’agricoltura Luis Walcher. Circa 350 agricoltori si sono radunati in piazza per esprimere le proprie preoccupazioni e richieste.

Manifestazione a Roma con il ‘Movimento Agricoli Federati’

Domenica scorsa, il ‘Movimento Agricoli Federati’ insieme ad altre sigle, ha organizzato una protesta a Roma con cinque trattori che hanno raggiunto Bocca della Verità. Durante il sit-in, è stato annunciato che il 20 febbraio ci sarà una presenza a piazza San Pietro con la mucca Ercolina, già protagonista a Sanremo. Durante la manifestazione, sono stati distribuiti spinaci ai cittadini, simbolo della protesta e della richiesta di attenzione alle problematiche agricole.

