Protesta agricoltori: presidio di trattori nel Napoletano

Protesta degli agricoltori ad Acerra: presidio permanente fino a venerdì

Una trentina di trattori sono stati posizionati nei pressi del centro commerciale “Le porte di Napoli” ad Acerra, vicino ad Afragola, in segno di protesta. I manifestanti, che aumentano di numero di ora in ora, hanno annunciato di rimanere in presidio permanente fino a venerdì, quando si uniranno ai colleghi agricoltori provenienti da altre parti d’Italia per una manifestazione a Roma. Filippo Di Marco, rappresentante degli agricoltori acerrani, ha spiegato che la protesta riguarda la filiera agricola e la disparità di prezzi tra i produttori e i supermercati. Secondo Di Marco, i costi per gli agricoltori sono molto alti e il settore è messo in ginocchio dalla concorrenza straniera, in particolare dagli altri paesi europei che possono utilizzare fitofarmaci vietati in Italia. Di Marco ha dichiarato: “Il Governo deve ascoltarci, siamo pronti ad una protesta ad oltranza“.

Nonostante la protesta, gli agricoltori hanno posizionato i trattori in modo da non creare particolari disagi alla circolazione veicolare.

I problemi della filiera agricola

La protesta degli agricoltori ad Acerra evidenzia i problemi che affliggono la filiera agricola italiana. Secondo i manifestanti, i prodotti agricoli vengono venduti a un prezzo basso ai produttori, ma poi vengono venduti a prezzi molto più alti nei supermercati. Questa disparità di prezzi mette a rischio il settore agricolo, che già soffre della concorrenza straniera. Gli agricoltori italiani si trovano in svantaggio rispetto ad altri paesi europei, in quanto l’uso di fitofarmaci vietati in Italia è consentito altrove. Questo crea una situazione di ingiusta competizione che danneggia gli agricoltori italiani. La protesta degli agricoltori ad Acerra è un grido di aiuto per attirare l’attenzione del Governo e chiedere un intervento per proteggere il settore agricolo italiano.

La richiesta di ascolto e azione da parte del Governo

Gli agricoltori ad Acerra chiedono al Governo di ascoltare le loro preoccupazioni e di prendere provvedimenti per sostenere il settore agricolo italiano. La protesta è un segnale di frustrazione e disperazione da parte degli agricoltori, che vedono il loro lavoro e il loro sostentamento minacciati dalla situazione attuale. La richiesta degli agricoltori è chiara: vogliono un’equa remunerazione per i loro prodotti e una maggiore protezione contro la concorrenza sleale. La protesta ad Acerra è solo una delle tante manifestazioni che si stanno svolgendo in tutta Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica e il Governo sull’importanza di sostenere il settore agricolo. Gli agricoltori sono determinati a continuare la loro lotta fino a quando non otterranno una risposta adeguata alle loro richieste.

