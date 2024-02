Protesta agricoltori: trattori alla Bocca della Verità a Roma

Nuova protesta dei trattori a Roma: il Movimento agricoli federati scende in piazza

Oggi a Roma si terrà una nuova protesta dei trattori organizzata dal Movimento agricoli federati. L’iniziativa avrà luogo in piazza della Bocca della Verità a partire dalle 10. L’obiettivo del Movimento è difendere il lavoro degli agricoltori, salvaguardare il loro futuro e proteggere i propri figli. Si prevede la partecipazione di circa cento manifestanti con un massimo di cinque trattori.

Calvani: “Presidi attivi fino a domenica, non ci fermiamo”

Danilo Calvani, uno dei leader dei Comitati Riuniti Agricoli (Cra) Agricoltori traditi, ha dichiarato che i presidi rimarranno aperti e che domani e domenica si terranno incontri con i rappresentanti delle regioni per discutere delle strategie da adottare. Calvani ha sottolineato che le azioni di protesta nel Paese continuano a essere forti e che la gente non intende arrendersi. Riguardo al numero dei partecipanti alla protesta di giovedì scorso, Calvani ha affermato di non essere affatto deluso, sottolineando che l’organizzazione è stata effettuata in tempi brevi. Ha inoltre affermato che la protesta ha dimostrato che il Movimento agricoli federati è unito e determinato.

Meloni: “Sapevamo che il mondo agricolo è in difficoltà”

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che il governo era consapevole delle difficoltà che il mondo agricolo sta affrontando. Ha affermato di aver lavorato fin dall’inizio per portare risorse all’agricoltura, aumentando il budget da 5 a 8 miliardi di euro nella revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Meloni ha anche respinto le critiche riguardo alla revisione del Pnrr, affermando che l’Italia è il primo paese in Europa ad aver presentato tutti gli obiettivi della quinta rata. Ha sottolineato che il governo è impegnato a sostenere il settore agricolo.

Lollobrigida: “Proteste? Dimensioni inferiori in Italia rispetto a Francia e Germania”

Il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha affermato che le dimensioni delle proteste in Italia sono state molto inferiori rispetto a Francia e Germania perché non vi erano motivazioni interne così forti. Ha sottolineato l’importanza di sostenere il reddito degli agricoltori e ha evidenziato il risultato ottenuto dal governo grazie all’impegno della presidente Meloni nel mettere l’agricoltura al centro dell’agenda europea. Lollobrigida ha sottolineato che coloro che hanno cercato di strumentalizzare le iniziative degli agricoltori hanno avuto un impatto marginale.

Schlein: “Meloni difende agricoltori da scelte Ue? E chi li difende dalle sue?”

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha criticato la premier Meloni, chiedendole chi stia difendendo gli agricoltori dalle sue scelte e da quelle del governo. Ha sottolineato che il tema dei prezzi è cruciale e che il governo non ha fatto nulla per affrontarlo. Schlein ha sottolineato l’importanza della redistribuzione delle risorse per ridurre le disuguaglianze tra gli agricoltori e tra i territori. Ha inoltre evidenziato la necessità di affrontare l’emergenza climatica che colpisce il settore agricolo e ha sottolineato l’importanza di mettere in campo politiche e risorse per accompagnare il settore attraverso i necessari cambiamenti.

About The Author