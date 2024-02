Protesta contro McDonald's a Milano per boicottare Israele - avvisatore.it

Protesta a Milano contro McDonald’s organizzata da attivisti palestinesi

Milano – Questo pomeriggio a Milano si è svolto un presidio organizzato da attivisti delle comunità palestinesi in Italia e dai centri sociali contro la catena di fast food McDonald’s. L’evento si è tenuto a margine del 19° corteo di sostegno a Gaza e alla Palestina, senza registrare momenti di tensione.

I manifestanti, provenienti dal concentramento in piazza Duca D’Aosta, si sono spostati davanti al ristorante McDonald’s. Durante la protesta, ragazze palestinesi hanno realizzato un flash mob, mentre alcuni attivisti hanno attaccato adesivi sulle vetrine con la scritta ‘Genocidio. Boicotta Israele – Boicotta McDonald’s’. Il corteo ProPal, partito dalla stazione Centrale, si è diretto verso piazza XXV Aprile.

Partecipazione attiva e messaggio di boicottaggio

L’iniziativa dei manifestanti a Milano ha evidenziato un forte messaggio di boicottaggio nei confronti di McDonald’s e di Israele. Attraverso azioni simboliche come il flash mob e l’apposizione degli adesivi, gli attivisti hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni legate alla Palestina.

‘Genocidio. Boicotta Israele – Boicotta McDonald’s’

Sostegno alla Palestina e richiesta di attenzione internazionale

Il presidio a Milano si è inserito in un contesto più ampio di sostegno a Gaza e alla Palestina. L’organizzazione dell’evento da parte delle comunità palestinesi in Italia e dei centri sociali ha evidenziato la volontà di portare avanti la causa palestinese e di richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla situazione in Medio Oriente.

