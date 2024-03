Protesta studentesca all’Istituto Viesseux: il caso delle “tagliatelle”

Grembiuli e farina: gli studenti dell’Istituto Viesseux di Imperia hanno dato vita a una manifestazione provocatoria oggi, armati di simboli culinari per esprimere il loro dissenso riguardo alle recenti dichiarazioni del preside Paolo Auricchia. Il preside ha suscitato polemiche in seguito a un post su Linkedin in cui ha fatto un commento sessista in merito a un evento sportivo. La protesta ha visto la partecipazione di studentesse vestite in abbigliamento sportivo, in solidarietà con l’arbitro coinvolto nella vicenda.

La replica del preside e la solidarietà alle studentesse

Alcuni professori si sono uniti agli studenti nel corteo di protesta, annunciando che la mobilitazione continuerà anche nella giornata successiva con l’obiettivo di richiedere le dimissioni del preside Auricchia. Quest’ultimo ha difeso le sue parole, definendo le critiche “fuori luogo”, e ha espresso il suo sostegno al diritto delle donne di perseguire qualsiasi carriera desiderino. Ha specificato di non aver rivolto le sue affermazioni alle studentesse del suo istituto, augurando loro di realizzarsi pienamente in qualsiasi ambito lavorativo scelgano di intraprendere.

Il richiamo alla democrazia e al rispetto delle opinioni

Nelle sue dichiarazioni, il preside Auricchia ha ampliato il discorso, rivolgendosi anche a Savioli dell’Associazione arbitrale, evidenziando l’importanza dell’inclusione delle donne in tutti i settori, compreso lo sport. Ha sottolineato la necessità di superare i pregiudizi ancora presenti in alcuni contesti sportivi. Infine, il preside ha insistito sul rispetto per le opinioni individuali, anche se errate o non conformi al politicamente corretto, auspicando una maggiore maturità democratica nel riconoscimento della diversità di pensiero senza ricorrere alla pubblica condanna.

Questo è il resoconto dell’evento accaduto all’Istituto Viesseux, in cui studenti, professori e preside si sono trovati al centro di una controversia che ha sollevato questioni importanti riguardanti il rispetto, l’uguaglianza di genere e la libertà di espressione. La vicenda rimane aperta, con il confronto tra le varie parti coinvolte destinato a continuare a tenere banco nelle prossime giornate.