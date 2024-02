Protesta trattori a Roma: mini corteo a San Giovanni e sfilata sul Gra

Protesta degli agricoltori a Roma: una manifestazione simbolica per sensibilizzare il governo

La protesta degli agricoltori italiani, organizzata dal movimento Riscatto Agricolo, ha raggiunto Roma. I portavoce del coordinamento nazionale, Salvatore Fais e Maurizio Senigagliesi, hanno annunciato che quattro trattori partiranno dal presidio di via Nomentana e si dirigeranno verso il centro della città, per poi raggiungere piazza San Giovanni. Tuttavia, la manifestazione è stata definita “simbolica” e non intende creare disagi ai cittadini romani. Gli agricoltori sono in attesa di un incontro con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e si sono dichiarati pronti a collaborare.

Sfilata di trattori sul Gra di Roma: un’azione per far sentire la propria voce

Gli agricoltori di Riscatto Agricolo hanno annunciato che stasera sfileranno con i loro trattori sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Nonostante alcuni dettagli debbano ancora essere definiti, l’azione è prevista tra le 21 e le 22. Gli agricoltori hanno espresso gratitudine al prefetto e al questore di Roma per la collaborazione ricevuta, sottolineando che il loro obiettivo è proporre soluzioni e non creare proteste. Hanno sottolineato di sentirsi compresi e hanno ribadito la necessità di un tavolo tecnico costruttivo con il ministro Lollobrigida e il premier Meloni per affrontare i problemi del settore agricolo.

Sanremo e trattori: la richiesta di far sentire la voce degli agricoltori

I trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria si stanno dirigendo verso Sanremo, dopo che la Rai ha annunciato che non saliranno sul palco rappresentanti del movimento dei trattori, ma che le loro istanze saranno enunciate da Amadeus venerdì. Gli agricoltori di Riscatto Agricolo non accettano questa decisione e chiedono di poter salire sul palco per spiegare le loro ragioni ai cittadini italiani. Hanno ribadito che la presenza sul palco del Festival di Sanremo è l’unica soluzione per dare il giusto significato alla crisi che il settore agricolo sta affrontando. Hanno espresso la volontà di incontrare la direzione della Rai e il direttore artistico Amadeus per spiegare meglio le loro azioni, proposte e rivendicazioni.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che è in corso di valutazione un intervento per esentare gli imprenditori agricoli dall’IRPEF, prevedendo eventualmente specifiche franchigie. Questa misura potrebbe essere inserita nel prossimo veicolo normativo, come il decreto Milleproroghe. Nel frattempo, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha incontrato una delegazione di agricoltori a L’Aquila, esprimendo il suo sostegno al settore agricolo e sottolineando l’importanza di questa mobilitazione per far valere i diritti al lavoro e alla salute.

