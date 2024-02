Protesta trattori blocca traffico a Cagliari

Nuova protesta di agricoltori e pastori a Cagliari

Agricoltori e pastori hanno dato vita a una nuova azione di protesta a Cagliari, bloccando il traffico con i trattori all’ingresso della città. Questa protesta si aggiunge al presidio permanente di fronte al varco Dogana e al porto. Si ipotizza che questa azione sia collegata alla richiesta di un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al momento, non ci sono conferme riguardo a un possibile appuntamento con la leader di Fratelli d’Italia, che stasera sarà presente a Cagliari per il finale della campagna elettorale del centrodestra alla Fiera, insieme ad altri leader della coalizione di governo come Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Richiesta di incontro e mancanza di conferme

Negli ultimi giorni, i rappresentanti del movimento dei trattori si erano recati in Prefettura in vista di un potenziale incontro con la premier, ma al momento non è stata confermata alcuna riunione. Di fronte a questa mancanza di risposte, i manifestanti hanno deciso di intensificare le forme di protesta, iniziando con il blocco del traffico in via Roma e continuando oggi con il blocco all’ingresso della città.

Continua la tensione a Cagliari

La situazione a Cagliari rimane tesa a causa delle proteste degli agricoltori e dei pastori, che cercano di attirare l’attenzione sulle proprie richieste attraverso azioni eclatanti. La presenza dei trattori blocca il traffico e crea disagi per i cittadini, mentre l’attesa di un possibile incontro con Giorgia Meloni rimane senza conferme ufficiali. La protesta continua a tenere banco nella città sarda, con la speranza di ottenere risposte alle richieste avanzate.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

About The Author