Protesta trattori: centinaia di attivisti bloccano l’accesso a Torino

Agricoltori e allevatori manifestano a Rivoli per sensibilizzare sulla loro lotta

Centinaia di agricoltori e allevatori provenienti da diverse province del Piemonte si sono radunati questa mattina di fronte all’interporto Sito, a Rivoli, per manifestare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro lotta. Con trattori e altri mezzi di lavoro, i manifestanti hanno percorso la provinciale rallentando il traffico e hanno raggiunto un campo lungo la strada, non lontano dall’interporto, dove hanno allestito un presidio informativo che durerà una settimana.

Un presidio informativo per far sentire la loro voce

L’obiettivo dei manifestanti è quello di far conoscere le difficoltà e le sfide che gli agricoltori e gli allevatori affrontano quotidianamente. “Siamo qui per sensibilizzare le persone sulla lotta che stiamo portando avanti, tutti insieme, uniti finalmente”, hanno dichiarato i manifestanti. Durante il presidio informativo, i partecipanti forniranno informazioni sulle problematiche che li riguardano e sulle richieste che avanzano alle istituzioni.

La protesta a oltranza e la richiesta di solidarietà

I manifestanti hanno chiarito di essere pronti a proseguire nella protesta a oltranza e hanno sottolineato l’importanza della solidarietà di tutti. “Ci serve la solidarietà di tutti”, hanno affermato. La manifestazione rappresenta un momento di unione e di mobilitazione per gli agricoltori e gli allevatori che desiderano far sentire la loro voce e ottenere un riconoscimento delle loro difficoltà e delle loro richieste.

La protesta dei agricoltori e degli allevatori a Rivoli rappresenta un importante momento di sensibilizzazione e mobilitazione per far conoscere le sfide che affrontano quotidianamente. La loro voce si fa sentire attraverso un presidio informativo che durerà una settimana, durante il quale forniranno informazioni sulle problematiche che li riguardano e sulle richieste che avanzano alle istituzioni. La solidarietà di tutti è fondamentale per sostenere la loro lotta e ottenere un riconoscimento delle loro difficoltà.

