Protesta trattori: corteo veicoli a Siracusa per difendere i diritti agricoli

Agricoltori di Siracusa in protesta per la crisi del settore

Una quarantina di trattori, camion e auto hanno invaso le strade di Siracusa in una manifestazione organizzata dagli agricoltori locali per protestare contro la crisi del settore. Il corteo, scortato dalle forze dell’ordine, si è fermato in via Malta, all’inizio del centro storico di Ortigia, causando un grave disagio al traffico. Nonostante ciò, gli automobilisti hanno dimostrato comprensione e alcuni manifestanti hanno addirittura distribuito arance agli automobilisti.

Alessandro Amato, uno degli agricoltori presenti, ha spiegato: “Il nostro lavoro è pura passione. Se dovessimo fare i conti, siamo già in perdita. Questa professione è stata tramandata dalle nostre famiglie e la portiamo nel sangue. Siamo qui per chiedere aiuto e superare questa lunga crisi, in modo da garantire un reddito minimo per le nostre famiglie. L’introduzione dell’Irpef sui terreni e l’aumento dei costi dei mangimi hanno peggiorato la situazione. Inoltre, quest’anno stiamo affrontando una grave siccità che ha compromesso le nostre coltivazioni“.

La protesta ha coinvolto un centinaio di agricoltori provenienti da diverse aziende della provincia di Siracusa. Una delegazione di manifestanti si è recata dal prefetto Raffaella Moscarella per consegnare un documento contenente le richieste del settore. I sindaci di Carlentini, Palazzolo Acreide, Sortino, Ferla e Buccheri hanno accompagnato la delegazione e si sono fatti portavoce delle difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando. Mario Italia, uno degli agricoltori presenti, ha dichiarato: “Lanciamo un grido di allarme e chiediamo un intervento tempestivo per risolvere questa situazione. Ci sono molti giovani che sono orgogliosi di fare questo mestiere e vogliono continuare a farlo“.

Il prefetto Moscarella ha assicurato il suo impegno personale nel valorizzare il settore agricolo, soprattutto in Sicilia. Ha dichiarato: “Questo comparto merita di essere valorizzato e promosso come un marchio di eccellenza. Posso garantire che presenterò il vostro documento e cercherò di trovare soluzioni concrete per sostenere gli agricoltori“.

La protesta degli agricoltori di Siracusa rappresenta un grido di allarme per una crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose aziende agricole. È necessario un intervento immediato per garantire un sostegno adeguato al settore e per preservare una tradizione che rappresenta un patrimonio culturale e economico per la regione siciliana.

About The Author