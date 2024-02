Protesta trattori: marcia da Porto Torres a Sassari per difendere i diritti agricoli

Protesta dei trattori in Sardegna: la delegazione arriva a Sassari

Una nutrita delegazione di trattori agricoli, che da giorni presidiano lo scalo di Porto Torres, si è messa in marcia questa mattina verso il mercato all’ingrosso della frutta nella zona industriale di Predda Niedda. La protesta, che si è unita a un movimento più ampio che sta attraversando l’Europa, mira a contestare le politiche comunitarie che riguardano il sostegno al settore agricolo.

La comitiva, che sta transitando lungo la ex statale 131, si trova attualmente nella borgata di Li Punti. Una volta arrivati a destinazione, i manifestanti potrebbero decidere di bloccare il traffico per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla grave crisi che il settore agricolo sta affrontando.

Una protesta che si estende in tutta Europa

La protesta dei trattori in Sardegna si inserisce in un movimento più ampio che sta coinvolgendo diversi Paesi europei. I manifestanti contestano le politiche comunitarie che, a loro dire, non forniscono un adeguato sostegno al settore agricolo. La crisi che sta colpendo gli agricoltori è grave e richiede un’azione immediata da parte delle istituzioni.

Secondo Mario Rossi, portavoce dei manifestanti, “è necessario che le istituzioni ascoltino le nostre richieste e agiscano per garantire un futuro sostenibile per l’agricoltura. La situazione attuale è insostenibile e mette a rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole”.

Blocco del traffico per attirare l’attenzione

Una delle strategie adottate dai manifestanti potrebbe essere il blocco del traffico una volta arrivati al mercato all’ingrosso della frutta. Questa azione mira a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla crisi che il settore agricolo sta affrontando.

Secondo Luca Bianchi, uno degli agricoltori che partecipa alla protesta, “è importante che la gente capisca la gravità della situazione. Il settore agricolo è in ginocchio e abbiamo bisogno di un sostegno concreto dalle istituzioni. Non possiamo permetterci di essere ignorati”.

La protesta dei trattori in Sardegna rappresenta un grido di allarme da parte degli agricoltori che chiedono un cambiamento nelle politiche comunitarie per garantire un futuro sostenibile per il settore agricolo. La loro voce si unisce a quella di molti altri agricoltori in Europa che stanno lottando per la sopravvivenza delle loro aziende. È ora che le istituzioni ascoltino le loro richieste e agiscano per porre rimedio a una situazione insostenibile.

