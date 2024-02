Protesta trattori: marcia nel nord barese per chiedere un futuro

Agricoltori protestano nel nord Barese per difendere il proprio lavoro

Da questa mattina, agricoltori del nord Barese stanno manifestando pacificamente per difendere il proprio lavoro e chiedere un dialogo con le autorità competenti. I manifestanti hanno presidiato gli svincoli stradali che collegano San Ferdinando di Puglia a Canosa, Barletta, Cerignola e Margherita di Savoia, affiggendo manifesti e cartelli sui camion, trattori e pali delle indicazioni stradali.

Una protesta pacifica per un futuro dignitoso

I manifestanti, tra cui Nicola Calefato e Giuseppe Memeo, hanno sottolineato che la protesta è pacifica e non ha l’obiettivo di bloccare il traffico, ma solo di rallentarlo. Calefato ha spiegato che San Ferdinando di Puglia è un paese ricco dal punto di vista agricolo, ma le difficoltà che stanno affrontando rischiano di farli precipitare nel baratro. Memeo ha elencato i motivi della mobilitazione, tra cui l’aumento dei costi di gestione, l’assenza di sgravi fiscali sul gasolio, l’importazione sleale di prodotti agricoli, la scarsa manutenzione degli impianti di irrigazione e la mancanza di una strategia di marketing e promozione. Memeo ha anche sottolineato l’importanza di eliminare l’Iva su alcuni prodotti primari e ha evidenziato le preoccupazioni riguardo all’insostenibilità economica e ambientale derivante dall’attivazione della nuova Politica agricola comune.

In attesa di un dialogo costruttivo

I manifestanti hanno dichiarato che rimarranno sul posto fino a quando non verrà avviato un dialogo utile per trovare una soluzione condivisa. Una delegazione di agricoltori, a bordo di una ventina di trattori, si è recata presso la Prefettura di Barletta, dove è previsto che venga ricevuta per discutere delle loro richieste.

La protesta degli agricoltori nel nord Barese rappresenta un grido di allarme per la difesa del proprio lavoro e per la tutela di un settore fondamentale per l’economia del paese. È necessario che le istituzioni ascoltino le loro richieste e si impegnino a trovare soluzioni concrete per garantire un futuro dignitoso per gli agricoltori italiani.

