Protesta trattori Roma: Agricoltori in attesa di incontro con Lollobrigida

Protesta degli agricoltori a Roma: una manifestazione simbolica per sensibilizzare il governo

La protesta degli agricoltori italiani, organizzata dal movimento Riscatto Agricolo, sta raggiungendo Roma. I portavoce del coordinamento nazionale, Salvatore Fais e Maurizio Senigagliesi, hanno annunciato che quattro trattori partiranno dal presidio di via Nomentana e si dirigeranno verso il centro della città. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il governo sulle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. Tuttavia, i manifestanti hanno assicurato che la manifestazione sarà simbolica e non creerà disagi ai cittadini romani. “Siamo in attesa di un incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e oggi pomeriggio ci dovrebbe essere l’ufficialità. Vogliamo essere collaborativi”, hanno dichiarato i portavoce.

Sfilata dei trattori sul Gra di Roma: un’azione per far sentire la voce degli agricoltori

La protesta degli agricoltori continuerà anche questa sera con una sfilata dei trattori sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Gli organizzatori stanno ancora definendo i dettagli, ma l’evento è previsto tra le 21 e le 22. I manifestanti hanno espresso gratitudine al prefetto e al questore di Roma per la collaborazione ricevuta. “Noi siamo per la proposta e non per la protesta e devo dire che siamo stati capiti”, hanno aggiunto. L’obiettivo principale degli agricoltori è quello di aprire un tavolo tecnico con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il premier Meloni per affrontare i problemi del settore agricolo in modo deciso.

La protesta degli agricoltori arriva a Sanremo: richiesta di presenza sul palco del Festival

La protesta degli agricoltori ha raggiunto anche Sanremo, dove i manifestanti hanno chiesto di salire sul palco del Festival. Tuttavia, la Rai ha annunciato che non saranno presenti rappresentanti del movimento dei trattori sul palco, ma le loro istanze saranno enunciate da Amadeus venerdì. Gli agricoltori di Riscatto Agricolo non hanno accettato questa decisione e hanno annunciato che, se non verranno ascoltati, concentreranno tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria nella città dei fiori. “Vogliamo 5 minuti per spiegare le nostre ragioni ai cittadini italiani”, ha dichiarato Davide Pedrotti, uno dei leader del movimento. Gli agricoltori hanno ribadito la richiesta di un incontro con la Direzione della Rai e con il direttore artistico Amadeus per spiegare meglio le loro ragioni e le loro rivendicazioni.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che è in corso di valutazione un intervento per l’esenzione dell’IRPEF per gli imprenditori agricoli che necessitano di sostegno. Tale misura potrebbe essere inserita nel dl Milleproroghe. Nel frattempo, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha incontrato una delegazione di agricoltori a L’Aquila, esprimendo il suo sostegno al settore agricolo e promettendo di fare tutto il possibile per sostenere il settore. “Il cambiamento di questa Europa passa anche da qui”, ha dichiarato Salvini.

