Protesta trattori: sardi a Pescara per decidere presenza Sanremo - avvisatore.it

Delegazione sarda incontra i rappresentanti del movimento dei trattori a Pescara

Una delegazione di pastori e agricoltori sardi si è recata a Pescara per un incontro con gli altri rappresentanti del movimento dei trattori che da due settimane sta protestando contro le politiche agricole dell’Unione europea. L’obiettivo dell’incontro è stabilire le prossime strategie da adottare. Inoltre, si sta valutando la possibilità di organizzare un blitz a Sanremo con un piccolo gruppo nazionale, anche se la partecipazione di rappresentanti sardi non è ancora stata confermata.

Prossime mosse: presidio di Cagliari e manifestazione nazionale a Roma

Le mosse future sembrano già essere state decise: il presidio del porto di Cagliari rimarrà attivo, ma molti partecipanti lasceranno il quartier generale della protesta davanti al varco Dogana per unirsi alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma venerdì. Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per far sentire la voce del movimento a livello nazionale.

Pastori e agricoltori trascorrono l’ottava notte di occupazione

Nel frattempo, i pastori e gli agricoltori continuano la loro occupazione, trascorrendo la loro ottava notte di protesta. Come ormai è diventata consuetudine, i partecipanti si riuniscono per consumare i pasti insieme intorno al falò e poi si preparano per la notte, dormendo sotto i gazebo o nelle cabine dei trattori. Questa dimostrazione di solidarietà e determinazione dimostra quanto sia forte il sostegno a questa causa.

Questo articolo è stato riscritto sulla base dell’originale pubblicato da ANSA.

About The Author