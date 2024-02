Proteste contro lo storico Gobetti in un liceo durante una lezione sulle Foibe

Presidio di Gioventù Nazionale davanti al liceo Massimo D’Azeglio a Torino

Questa mattina si è tenuto un presidio di attivisti di Gioventù Nazionale davanti al liceo classico Massimo D’Azeglio a Torino. Il motivo dell’iniziativa è stato l’invito rivolto allo storico Eric Gobetti a tenere una conferenza presso l’istituto. Gobetti è considerato dalla destra un negazionista delle foibe, motivo per cui i militanti hanno deciso di manifestare la loro disapprovazione.

La richiesta di revocare l’onorificenza a Tito

Durante il presidio, gli attivisti hanno esposto uno striscione e utilizzato fumogeni per attirare l’attenzione. Sul drappo si leggeva: “Gobetti, firmi anche tu la proposta per revocare l’onorificenza conferita dalla Repubblica italiana a Tito?”. Questa richiesta fa riferimento alla proposta parlamentare discussa in questi giorni, che sostiene la revoca dell’onorificenza a Tito, colpevole secondo i manifestanti dei massacri delle foibe e dell’esodo istriano.

Un tema delicato che richiede rispetto

Gioventù Nazionale Torino ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema delle foibe con il massimo rispetto e onestà intellettuale. Secondo gli attivisti, Eric Gobetti è diventato tristemente celebre per le sue foto in cui indossa una maglia con il volto di Tito e il pugno chiuso. La manifestazione di oggi è avvenuta in vista del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe. In serata, Gioventù Nazionale ha organizzato una fiaccolata presso il giardino Vittime delle foibe.

Durante il presidio davanti al liceo D’Azeglio, si sono presentati anche altri studenti provenienti dal liceo Einstein, alcuni dei quali vicini al centro sociale Askatasuna. Le forze dell’ordine e la digos sono state presenti sul posto per evitare che i due schieramenti entrassero in contatto.

Fonte: ANSA

