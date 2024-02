Proteste contro Navalny: contestata la Lega alla fiaccolata in Campidoglio

Contestazione alla Delegazione della Lega durante la Fiaccolata per Aleksey Navalny

La fiaccolata in memoria di Aleksey Navalny a Piazza del Campidoglio ha visto momenti di tensione quando la delegazione della Lega è stata accolta da contestazioni. I presenti hanno rivolto loro i cori di ‘vergogna, vergogna’ e ‘via, via’, con anche alcuni membri dell’Anpi che si sono uniti alla contestazione. Tuttavia, la situazione si è risolta rapidamente e la piazza si è riempita di fiaccole, creando un’atmosfera di commemorazione sotto la gigantografia del leader dell’opposizione russa, posta vicino alla statua equestre di Marco Aurelio.

Solidarietà Politica e Messaggio di Carlo Calenda

Il politico Carlo Calenda ha commentato positivamente la presenza di delegazioni di tutti i partiti politici alla manifestazione, sottolineando l’importanza di tale unità in Italia. Ha dichiarato: “Sono contento che tutte le forze politiche siano oggi qua. Non è una cosa comune per l’Italia. È segnale importante di solidarietà per chi muore per la libertà, lo sono i dissidenti russi e lo sono anche gli ucraini”. Calenda ha inoltre annunciato il suo viaggio in Ucraina il 24 febbraio, in occasione dell’anniversario dell’inizio dell’aggressione russa.

Partecipazione e Commemorazione: Un Momento di Riflessione

La presenza di diverse forze politiche e la partecipazione attiva alla fiaccolata per Aleksey Navalny rappresenta un momento significativo di riflessione e solidarietà. L’evento ha evidenziato la volontà di onorare la memoria di chi lotta per la libertà e i diritti umani, sia in Russia che in altre parti del mondo. La presenza di politici di diversi schieramenti sottolinea l’importanza di valori condivisi e di un impegno comune per difendere la democrazia e i principi fondamentali della dignità umana.

