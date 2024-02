“Proteste trattori: scontri e tensione a Pesaro e Porto San Giorgio”

Proteste degli agricoltori nelle Marche: disagi sulla viabilità

Le strade delle Marche sono state teatro di proteste da parte degli agricoltori, che hanno scelto di esprimere il loro malcontento attraverso una mobilitazione con i trattori. Le manifestazioni si sono svolte nelle zone esterne ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio (Fermo), causando qualche disagio e rallentamenti sulla viabilità.

Le proteste, organizzate senza il coinvolgimento di sigle sindacali, sono state motivate dal trattamento economico riservato agli agricoltori. Questi ultimi lamentano il basso prezzo dei cereali, l’aumento del costo del carburante e l’importazione incondizionata di prodotti dall’estero, senza considerare la qualità ma solo il profitto.

A Pesaro, circa 150 mezzi agricoli si sono radunati in un campo di fronte alla rotatoria antistante il casello. Successivamente, i trattori si sono messi in corteo lungo la strada interquartieri e poi sono tornati al punto di partenza. Nonostante il passaggio dei mezzi agricoli possa causare qualche disagio alla viabilità, al momento non sono previsti blocchi o rallentamenti sull’A14.

Anche a Porto San Giorgio, un centinaio di trattori si è concentrato in un terreno vicino alla zona esterna al casello dell’A14. L’arrivo dei mezzi ha già causato rallentamenti e code, soprattutto sulla Statale 16, che si trova nelle vicinanze dell’autostrada.

Sono previsti due cortei al mattino e altri due nel pomeriggio lungo la SS16. Non sono previsti blocchi dei caselli o azioni dirette sull’autostrada, ma i rallentamenti causati dal corteo di mezzi agricoli potrebbero influire anche sull’uscita dall’A14.

Le proteste degli agricoltori continueranno per tutta la mattina e il sit-in dei mezzi nel campo vicino al casello di Pesaro proseguirà fino a venerdì prossimo. Nonostante i disagi sulla viabilità, al momento non sono segnalati blocchi o rallentamenti sulla A14.

