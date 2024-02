Puccini: biografia a fumetti per ragazzi

Celebrando il Centenario della Morte di Giacomo Puccini con un Fumetto Educativo

A cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, avvenuta il 29 novembre 1924 a Bruxelles, un nuovo progetto editoriale si prepara a far rivivere la vita e l’arte del celebre compositore in un modo innovativo e coinvolgente. Il fumetto intitolato Io sono Giacomo Puccini è stato realizzato da Alessandro Polito e Laura Pederzoli, pubblicato dalle Edizioni Curci nella collana Curci Young, in collaborazione con il Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica.

Il volume, previsto per l’uscita il 6 marzo, non si limiterà alla lingua italiana, ma sarà disponibile anche in inglese con il titolo I am Giacomo Puccini e in francese come Je suis Giacomo Puccini. La traduzione in francese è stata scelta per celebrare un importante evento culturale: la riunione della Commissione mista italo-francese, prevista dall’Accordo culturale bilaterale del 1949, che si terrà al Palazzo della Farnesina il 27 febbraio.

Un Viaggio Attraverso la Vita e l’Opera del Maestro dell’Opera

Il fumetto racconta in modo avvincente la storia di Giacomo Puccini, dalle sue radici a Lucca fino al raggiungimento del successo internazionale. Attraverso illustrazioni frutto di approfondite ricerche iconografiche, il lettore sarà accompagnato in un viaggio che esplora le opere e le protagoniste femminili che hanno reso celebre il compositore, come Tosca e Turandot. Inoltre, il fumetto include una playlist online di brani musicali che immergono il lettore nell’universo sonoro di Puccini, offrendo un’esperienza multisensoriale unica.

Alessandro Polito sottolinea l’importanza di documentarsi accuratamente per dare vita a un ritratto fedele di Puccini, evitando stereotipi e falsi aneddoti. Ogni capitolo del fumetto è accompagnato da una selezione musicale appositamente scelta per introdurre il lettore alla complessa ma affascinante opera del compositore toscano.

Un Tributo alla Cultura Italiana e alla Musica Immortale di Puccini

Laura Moro, direttrice editoriale Musica Classica di Edizioni Curci, evidenzia come la musica di Puccini rappresenti un patrimonio culturale italiano di inestimabile valore. Con tre delle sue opere tra le dieci più rappresentate al mondo, Puccini continua a conquistare il pubblico internazionale e a ispirare le generazioni future. Francescantonio Pollice, vicepresidente Cidim, sottolinea l’importanza di avvicinare i giovani alla musica e all’arte attraverso iniziative creative come il fumetto su Puccini.

Infine, il consigliere d’ambasciata Marco Maria Cerbo, capo dell’Unità per il coordinamento degli Istituti Italiani di Cultura del Maeci, evidenzia il ruolo di questo progetto nel promuovere la musica e la cultura italiana anche all’estero, in particolare in Francia. La celebrazione dell’anniversario della morte di Puccini attraverso un fumetto tradotto in francese rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i giovani francesi alla grandezza della musica del compositore toscano.

Questo progetto non solo commemora il genio di Giacomo Puccini, ma si pone come ponte tra culture e generazioni, diffondendo la bellezza e l’immortalità della musica e dell’arte italiane nel mondo contemporaneo.

