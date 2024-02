Puma lancia le sue Mostro a New York: un’esplosione di stile e innovazione

Puma celebra i 25 anni delle sneaker Mostro alla Fashion Week di New York

La Fashion Week di New York ha preso il via con uno spettacolare evento organizzato da Puma per celebrare i 25 anni delle sue iconiche sneaker Mostro. Lo show si è svolto nel suggestivo scenario del Park Avenue Armory, una storica caserma della Guardia Nazionale, trasformata in un vero e proprio luna park futuristico.

Le scarpe da leisure chiuse con il velcro incrociato sono state le protagoniste indiscusse della sfilata, accompagnate dalla musica avvolgente di Eartheater. Tra gli ospiti presenti in prima fila, Emily Ratajkowski, Caleb McLaughlin (Lucas di Stranger Things) e A$AP Rocky, il compagno di Rihanna, che ha curato la campagna promozionale lanciata sui social in concomitanza con l’evento.

Le nuove Mostro, lanciate nel 1999 e oggi considerate un connubio perfetto tra arte e moda, sono state presentate in diverse varianti, tra cui high top, low profile e stivali. Lo stylist Alastair McKimm e il direttore creativo di Puma, Heiko Desens, le hanno abbinate a una serie di proposte per la collezione autunno-inverno, tra cui giubbotti, piumini, felpe, tute in lycra o pelle e un caftano nero con cappuccio lungo fino ai piedi. La tavolozza dei colori è dominata dal bianco e nero, con tocchi di rosso, verde prato e viola, mentre in chiusura è stata presentata una serie di track-suits dai colori arcobaleno.

Donna Karan annuncia il rilancio del brand con una nuova campagna

Donna Karan ha annunciato il rilancio del suo brand con una nuova campagna intitolata “In Women We Trust” (Confidiamo nelle donne). L’obiettivo è celebrare l’eredità iconica del marchio e aprire un nuovo capitolo tra passato e futuro. La campagna vede protagoniste otto top model degli anni ’90, tra cui Amber Valletta, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Shalom Harlow, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, Karlie Kloss e Liya Kebede. Le immagini sono state scattate dalla famosa fotografa Annie Leibovitz.

Donna Karan, insieme a Calvin Klein e Ralph Lauren, ha contribuito negli anni ’80 a portare New York nel calendario della moda internazionale. Tuttavia, nel 2015 il marchio era entrato in una fase di stasi dopo che la fondatrice aveva lasciato la direzione creativa, a causa di presunte tensioni con il gruppo Lvmh, che aveva acquisito il marchio alcuni anni prima. Ora, il brand tornerà nei negozi e online sotto la guida del gruppo G-III Apparel Group, con prezzi inferiori ai 600 dollari e con look ispirati agli archivi, a partire dai famosi “sette pezzi facili” che hanno rivoluzionato il look delle donne in carriera negli anni ’80.

Un revival di stile e moda

Il ritorno delle sneaker Mostro di Puma e il rilancio del brand di Donna Karan sono solo due esempi di revival che stanno caratterizzando il mondo della moda. Molti marchi stanno riscoprendo le loro radici e reinterpretando i loro capi più iconici per il pubblico contemporaneo. Questo trend riflette la voglia di connettersi con il passato e celebrare l’eredità di marchi che hanno fatto la storia della moda. Sia le Mostro di Puma che i capi di Donna Karan rappresentano un connubio tra tradizione e innovazione, tra nostalgia e futuro. Sono simboli di un’epoca passata che continua a ispirare e influenzare le tendenze attuali.

